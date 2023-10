Volodimir Zelenski, la Cotroceni: Republica Moldova va fi coridor de tranzit pentru cerealele din Ucraina

Preşedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit, marţi, la Palatul Cotroceni pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România. Cei doi șefi de stat au semnat ridicarea relației dintre cele două țări la nivel de parteneriat strategic. Președintele roman Klaus Iohannis și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au sustinut declarații de presă la Palatul Cotroceni.

„Sunt foarte bucuros să vizitez Bucureștiul. Vă mulțumesc domnule președinte, mulțumesc tuturor românilor pentru susținere și ajutor în această perioadă grea. Îmi aduc aminte cât de călduros au fost întâmpinați oamenii noștri. România ne-a ofrit sprijin militar și umanitar. România a ales Ucraina în cel mai dificil moment al istoriei noastre. Am discutat despre securitate în regiunea Mării Negre. Am vorbit de infrastructură, despre deschiderea unor punte de trecere noi la granița comună. Am vorbit și despre minoritățile naționale. În România vor fi antrenați piloții ucraineni și am discutat despre asta cu președintele României. Am discutat despre solicitările dvs. În România se cunoaște bine cât de periculos este terorismul rusesc, cât de periculoase sunt dronele și rachetele care atacă satele de lângă granița României. Se înmulțesc porturile de pe Dunăre care asigură necesitățile de alimente pentru alte țări. Va începe sa funcționeze un coridor pentru cereale prin Republica Moldova. Suntem convinși ca și Ucraina și Moldova vor deveni membre ale Uniunii Europene”, a declarat la Cotroceni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit digi24.ro.