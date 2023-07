Volodimir Zelenski a vizitat poziţiile forţelor speciale ucrainene lângă Bahmut

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vizitat poziţiile forţelor speciale ucrainene în apropierea liniei frontului din regiunea Bahmut, în estul Ucrainei, unul dintre punctele fierbinţi ale actualei contraofensive ucrainene, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

„Spre Bahmut, poziţii avansate ale forţelor de operaţiuni speciale. Mă aflu astăzi aici pentru a-i felicita pe soldaţii noştri pentru îndeplinirea sarcinilor şi pentru a aduce un omagiu curajului lor”, a scris Zelenski pe Twitter.

Preşedintele ucrainean a afirmat că nu poate să dezvăluie actualele operaţiuni ale forţelor speciale, însă a salutat misiunea lor „cu adevărat eroică”.

„Forțele ucrainene de operațiuni speciale nu au lăsat țara noastră să fie ocupată, Ucraina și tot ce avem: identitatea noastră, viața noastră să fie distruse. Vă mulțumim pentru faptul că, chiar și după 520 de zile de război foarte dificil pe scară largă, pentru libertatea noastră și viețile tuturor, copiii noștri – prezentul și viitorul statului nostru – sunteți încă puternici. În regiunea Donețk, am vorbit cu luptătorii noștri, i-am felicitat cu ocazia Zilei Forțelor de Operațiuni Speciale și, de asemenea, am ascultat un raport al comandantului Forțelor de Operațiuni Speciale, generalul de brigadă Viktor Khorenko, despre acțiunile războinicilor SOF”, a mai scris Zelenski, într-o postare pe Twitter.



El a publicat și două înregistrări video, una care îl înfăţişează înmânând premii militarilor ucraineni, iar cealaltă în timpul unei opriri la o benzinărie, unde a făcut selfie-uri cu mai mulți soldaţi.





Bakhmut direction, advanced positions of the Special Operations Forces. Today, I am here to congratulate our warriors on their professional day, to honor their strength. I heard a commander's report, talked with the warriors. Very powerful, very effective. Thank you!



