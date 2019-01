Volkswagen, cel mai mare constructor auto mondial

, scrie agerpres.ro. Separat, constructorul japonez Nissan Motor Company a informat că vânzările sale globale s-au cifrat anul trecut la 5,65 milioane vehicule, în timp ce partenerul francez Renault SA a comercializat 3,9 milioane vehicule la nivel global iar un alt producător auto japonez, Mitsubishi Motors Corporation, controlat în proporţie de 34% de Nissan, a vândut 1,2 milioane vehicule. Conform acestor cifre, alianţa a vândut 10,75 milioane vehicule, însă acest număr nu a fost confirmat încă în mod oficial.Toate aceste cifre publicate miercuri scot în evidenţă o competiţie acerbă în rândul constructorilor auto. Grupul auto american General Motors Co. a fost cel mai mare constructor auto mondial timp de şapte decenii, după care în 2008 a cedat acest titlu în favoarea Toyota. Grupul german Volkswagen a preluat poziţia de lider mondial de la Toyota în 2016 pe care a păstra-o pentru al treilea an consecutiv, graţie poziţiei sale de top pe piaţa din China, cea mai mare din lume. În prezent, însă, piaţa auto din China trece printr-o perioadă dificilă, înregistrând prima contracţie anuală din ultimele trei decenii, situaţi dificilă urmând să se prelungească şi în 2019."Marii constructori auto mondiali iau măsuri pentru a limita impactul deteriorării mediului pe mai multe pieţe precum şi a presiunilor posibile asupra câştigurilor şi fluxului de numerar care provin de pe urma scăderii vânzărilor de vehicule noi", a informat agenţia de evaluare Fitch Ratings într-un comunicat de presă.Volkswgen mizează pe modele noi precum T-Cross crossover, Seat Tarraco şi noul Audi Q3 pentru a susţine cererea. De asemenea, marca premium Audi va lansa în acest an primul său model complet electric, E-Tron, pe o piaţă care până acum a fost dominată de constructorul american Tesla Inc.La rândul său, Toyota va lansa o nouă versiune a celui mai bine vândut model al său, Corolla, pentru a-şi creşte cota pe piaţa din China şi va pune presiuni pe Volkswagen pe alte pieţe. Compania japoneză şi-a întinerit modelul hibrid Prius şi continuă strategia de lansare de vehicule electrice.În schimb, alianţa Renault-Nissan- Mitsubishi este afectată de arestarea în luna noiembrie în Japonia a preşedintelui director general Carlos Ghosn, care timp de două decenii a condus Nissan. În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.