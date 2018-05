Voie bună și surprize la Lozova. Localnicii au sărbătorit hramul satului

Cu mici, vin şi muzică bună. Aşa au sărbătorit hramul satului, locuitorii din comuna Lozova, Străşeni. Oaspeţii de onoare sosiţi la sărbătoare nu au venit cu mâna goală.

Astfel, oamenii au avut parte de surprize la care nu s-au aşteptat şi spun că hramul din acest an este cu totul special.



În centrul satului, grătarele au sfârâit toată ziua. Au fost pregătiți două mii de cârnăciori şi împărţiţi gratis.



"Sigur că se întreabă, dacă sunt proaspeţi, fierbinţi."



"E foarte bine pentru aşa sat. Minunat. Mulţumim pentru ce s-a organizat."



Oamenii s-au delectat şi cu vin, care a curs gârlă.



"Avem 100 de litri de vin negru şi 80 de litri de alb. Este din via noastră, vin curat fără anghidrid, fără niciun concentrat."



"Bem câte un pahar de vin rece, e foarte gustos. Bine că ne-am întâlnit la o aşa sărbătoare."



Să-i felicite pe locuitorii satuluia venit premierul Pavel Filip şi preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Liderul democraţilor a anunţat că va amenaja un teren de joacă pentru copiii din localitate.



"Vreau să salut, să felicit și să mulțumesc mult, începând cu domnul primar, echipei locale a Partidului Democrat, și tuturor susținătorilor Partidului Democrat pentru toate lucrurile bune pe care le faceți aici, în Lozova. Și cum e primit la moldoveni, de sărbători să vină cu cadouri, m-am gândit să vin cu amenajarea unui teren pentru copii, aici la Lozova", a spus președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.



"Întotdeauna am găsit în Lozova oameni deosebiți, oameni cu un cult deosebit al gospodăriei și al familiei. Țin minte acest lucru, pentru că sunt vecinul dumneavoastră de peste un sat, de la Pănășești", a spus premierul Pavel Filip.



"Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Cred că este pentru prima dată când un prim-ministru al Republicii Moldova pășește pământul lozovenesc. O să vă invităm cu certitudine și de fiecare dată la hram, dacă veniți cu așa cadouri generoase", a spus primarul comunei Lozova, Lilian Botnaru.



Ulterior, oficialii au stat de vorbă cu oamenii şi au făcut poze.



"- Avem o rugăminte la dumneavoastră. Când veţi crea locuri de muncă să vină copiii noștri acasă? - Noi îi vom aduce pe toți acasă. - Dă, Doamne!"



"Suntem onoraţi să vă avem în comuna Lozova. Sunt directoarea grădiniței din această comună."



Localnicii spun că au fost onoraţi de prezenţa oaspeților.



"Pentru prima dată a pășit domnul Plahotniuc pragul în localitate și să fiu sinceră, sunt foarte bucuroasă că am avut ocazia să ne salutăm"



"Nu l-am așteptat, dar am fost bucuroși că au venit și domnul Bîtcă, și domnul Filip, și domnul Plahotniuc."



Autorităţile locale au pregătit un program vast. Cei mici s-au dat pe tobogane şi au sărit pe trambuline.



Iar pentru cei mari a fost organizată tradiţionala trântă. Câştigătorul s-a ales cu un berbec.



Satul Lozova a împlinit 598 de ani de la prima atestare istorică.