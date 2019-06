VOIE BUNĂ DE ZIUA COPIILOR: Micuţii au primit îngheţată, baloane şi cadouri gratuite

Distracţie cu animatori, îngheţată gratuită, baloane şi cadouri. De acestea au avut parte copiii de ziua lor. Distracţia copiilor a fost pe cheltuiala părinţilor, care însă spun că micuţii lor merită să fie alintaţi de ziua lor.



"Cât o să fie nevoie, atât o să cheltuim, pentru că avem o singură nepoţică şi trebuie să îi intrăm în voie în toate celea. Până acum am cheltuit cam 200 de lei, dar, mai departe, o să vedem."



Distracţie a fost şi la un centru expoziţional din Capitală. Aici a fost adus şi un planetariu.



"Am văzut cum se vede toată galaxia şi alte insule de pe ocean şi cum roboţii au cucerit nişte insule de pe ocean. Nu prea întâlneşti aşa ceva nici la televizor."



Şi în Parcul Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei au avut loc mai multe distracţii pentru copii de ziua lor.



Micuţii s-au distrat alături de animatori şi au primit gratuit îngheţată, suc şi baloane.



"Dansăm, ne distrăm. Am dansat cu Mickey Mouse şi Alba ca Zăpada."



Şi unii adulţi au intrat în pielea copiilor.



"Copii chiar s-au distrat, au avut competiţii, au dansat cu eorii lor preferaţi din poveşti. După concurs, copilaşii vor primi şi dulciuri."



"Copii au dansat şi au făcut diferite concursuri. Cel mare participă şi ăsta mic de un an vrea şi el după fratele său. Ne distrăm."



Sărbătoarea a fost organizată de echipa tinerilor democrați.



"Am vrut ca copii să aibă doar emoţii pozitive şi o sărbătoare frumoasă. Aceşti copii sunt viitorul ţării", a spus preşedintele TD Botanica, Constantin Pădure.



"TD Botanica a organizat totul pentru toţi copiii, nu doar pentru cei care locuiesc la Botanica, dar pentru oricine vrea să vină", a spus preşedintele Organizaţiei Teritoriale PDM, Botanica, Alexandr Bannicov.



Şi subdiviziunile Ministerului Afacerilor de Interne au organizat o sărbătoare pentru copii. Micuţii au primit dulciuri şi îngheţată, iar fiecare din ei a avut posibilitatea să exploreze tehnica de intervenţie a salvatorilor şi pompierilor. Cu o prezentare inedită, la eveniment a venit şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, care a impresionat publicul cu prestaţia patrupedului Luscy.

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în Moldova sunt aproximativ 670 de mii de copii.