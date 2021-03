Vloggerul moldovean care și-a dat foc la BMW va avea de plătit mii de euro

Goana după popularitatea pe internet îl va costa mii de euro. Vloggerul moldovean, care şi-a incendiat automobilul înregistrat în Lituania, va trebui să scoată din buzunar peste 21 de mii de euro, taxa percepută pentru vămuirea vehiculului.



Cazul a avut loc în seara zilei de 28 februarie, în apropierea satului Hruşova, raionul Criuleni, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.



"Show-ul a început!

Poţi să te uiţi la multe lucruri, dar este ceva nemaipomenit să te uiţi cum arde un BMW. "



În scurt timp, la faţa locului a intervenit poliţia şi un echipaj de pompieri. Oamenii legii au iniţiat un proces penal pentru huliganism.



ELENA BĂETRĂU, ofiţer de presă al IP Criuleni:"Tânărul a lăsat automobilul arzând într-un mod iresponsabil. În aceeaşi zi, administraţia publică locală a satului Hruşova a evacuat rămăşiţele automobilului însă toate cheltuielile vor fi suportate de către făptuitor."



Vloggerul și-a adus mașina din Lituania. Reprezentanții Serviciul Vamal spun că tânăr va fi nevoit să achite taxa pentru vămuirea automobilului.



VALERIU COZÎREV, şef de secţie din cadrul Serviciului Vamal:"Postul vamal Leuşeni prin care a introdus mijlocul de transport urmează să întocmească o sesizare, să fie citată persoana respectivă să fie întocmite toate procedurile care sunt, să prezinte o explicaţie, şi după aceea să i se fie întocmit procesul verbal, şi să fie încasată amenda de rigoare plus drepturile de import. "



Dacă în decurs de jumătate de an tânărul nu va achita taxa percepută de stat, el va trebuie să plătească şi o amendă de 4500 de lei. Se pare însă că bărbatul va scăpa doar cu o amendă pentru poluarea aerului. Şeful Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, Gheorghe Manjeru, a declarat că instituţia nu are suficienţi oameni care să investigheze cazul.