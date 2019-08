Vladislav Slivca şi-a reziliat contractul cu Petrocub-Hînceşti. Se va muta cu traiul în SUA

Fotbalistul moldovean Vladislav Slivca a decis să facă schimbări radicale în viaţa lui. Jucătorul de 20 de ani şi-a reziliat contractul cu Petrocub-Hînceşti şi se va muta cu traiul în Statele Unite ale Americii.



La mijlocul acestei luni el va pleca peste ocean împreună cu soţia sa Ilona, care este stabilită acolo de mai mulţi ani. Ei vor locui în oraşul Westfield din statul Massachusetts. Tinerii şi-au unit destinele după 3 ani de relaţie şi au jucat nunta la Sărata Galbenă, satul natal celor doi îndrăgostiţi.



"Nu am vrut să las fotbalul de aici. Mi-am dorit să joc cât mai mult. Am încercat să o conving să rămânem în Moldova, însă ea a spus că ne aşteaptă America. În cele din urmă, am decis să ne stabilim cu traiul acolo", a spus fotbalistul, Vladislav Slivaca.



"Sunt nu ca supărat şi dezamăgit, dar sunt şi fericit. Oricum viaţa are prioritate şi fiecare face alegerea lui. Vlad a ales asta şi trebuie să-l susţinem. E o problemă nu doar în fotbal, e o problemă în general în toată ţară, la toate ramurile. Păcat că pleacă", a spus antrenorul Petrocub-Hînceşti, Lilian Popescu.



"Îmi pare bine că el pleacă în America cu traiul. Îi doresc să găsească un club acolo, să joace fotbal mare şi să vină la naţională. El are un potenţial foarte mare. El încă nu s-a descoperit nici la jumătate", a spus preşedintele Petrocub-Hînceşti, Mihai Usatîi.



După ce va ajunge în Statele Unite, Vladislav va începe studiile la colegiu, va învăţa limba engleză, istoria Americii şi va alege o profesie.

Totodată, mijlocaşul nu are de gând să-şi încheie cariera sportivă şi visează să ajungă în Major Soccer League, prima ligă valorică a fotbalului nord-american.



"Va fi ceva special dacă voi ajunge în MLS! Aş juca împortiva lui Ibrahimovic! I-aş demonstra ca şi noi putem juca fotbal şi el nu este atât de puternic ca şi mine", a spus fotbalistul, Vladislav Slivca.



Fotbalistul îşi face planuri de viitor şi ştie deja ce vrea să viziteze în primul rând în Statele Unite ale Americii.



"De la bun început, vreau să fac o plimbare pe străzile oraşului New York, iar apoi să urmăresc o partidă de fotbal american. Sunt curios să vad pe viu cum ei se confruntă", a spus fotbalistul, Vladislav Slivca.



Vladislav Slivca a jucat până acum doar la Petrocub-Hînceşti. A debutat pentru această echipă la doar 15 ani într-un meci din Divizia B. De-a lungul carierei el fost convocat la naţionalele de juniori şi tineret ale Republicii Moldova.

Fotbalistul a jucat 14 partide în actuala ediţie a Diviziei Naţionale.