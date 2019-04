Vladimir Zelenski, VIZAT ÎNTR-O ANCHETĂ. Candidatul la funcția de președinte al Ucrainei, bănuit de relaţii cu serviciile ruseşti

Vladimir Zelenski, sub lupa Serviciului de Securitate al Ucrainei. Insituţia a demarat o anchetă oficială pentru a verifica sursele de finanţare ale candidatului la prezidenţiale şi legăturile acestuia cu serviciile speciale ruseşti.



Potrivit portalului "The Insider", centrul Mirotvoreţ a comunicat că în luna februarie agentul FSB, Andrei Panciuk, i-a dat indicaţii proprietarului bursei de criptomonede WEX, separatistului Dmitri Havcenko, să transfere sume de bani pentru finanțarea campaniei electorale a candidatului la preşedenţia Ucrainei, Vladimir Zelenski.



Havcenko, cel care este şeful Uniunii Voluntarilor din Crimeea, a confirmat pe mail-ul personal faptul că va efectua prima tranzacţie în decurs de o săptămână.



La scurt timp, tot el a trimis reprezentanţilor echipei lui Zelenski un mail în care s-ar spune că banii vor fi viraţi în patru tranşe a câte 200 de mii, fără a fi precizată valuta. Portalul "The Insider" a confirmat veridicitatea adresei de email a lui Andrei Panciuk.



În acelaşi timp, i-a contactat pe toţi cei menţionaţi în articol pentru a le cere o reacţie.Separatistul Dmitrii Havcenko a spus că se abţine de la comentarii.



Reprezentanţii lui Vladimir Zelenski au declarat că totul este un fals, iar ofiţerul FSB, Andrei Panciuk, nu a fost de găsit.



În 21 aprilie, Vladimir Zelenski se va duela cu Petro Poroşenko pentru fotoliul de preşedinte al Ucrainei.