Vladimir Voronin va fi primul pe lista candidaţilor blocului electoral PCRM-PSRM la alegerile parlamentare anticipate

Vladimir Voronin va fi primul pe lista candidaţilor Blocului Electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Anunţul a fost făcut de preşedintele PSRM, Igor Dodon, la emisiunea Prime Time de la PRIME.Igor Dodon:"Pe mine aşa m-au învăţat părinţii, bunei, că tot timpul trebuie să-i ofer locul în faţă celor mai experimentaţi, mai în vârstă. Eu cred că Vladimir Nicolaevici Voronin este mult mai experimentat ca mine. Are o experienţă enormă. Am spus că este cel mai bun preşedinte al Republicii Moldova. Dumnealui a fost mai bun ca mine, eu consider că el a făcut mai multe. "Dodon a explicat cum a reuşit să depăşească relaţiile tensionate cu Voronin şi a negat că ideea creării blocului PCRM-PSRM ar fi fost mediată de Moscova.Igor Dodon:"Când casa arde, oamenii normali, înţelepţi, găsesc în ei suficientă putere să se consolideze pentru a salva casa, adică ţară. Am spus că noi nu avem o altă soluţie să salvăm ţară în aceste condiţii, decât să consolidăm toate forţele de centru-stânga. Eu cred că acest pas pe care l-am făcut cu domnul preşedinte Voronin va intra în istoria ca dovada maturităţii politice."Liderul PSRM a menţionat că Ion Ceban nu se va regăsi pe liste la alegerile din 11 iulie.Igor Dodon:"Ion Ceban a fost votat de chişinăuieni pentru ca să facă regulă în oraş şi el se isprăveşte cu asta. El ce acum trebuie să spună la chişinăuieni "la revedere" şi să se ducă să facă campanie pentru a fi deputat, nu ar fi cinstit din partea lui."Igor Dodon a mai spus că decizia privind crearea Blocului Electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor nu a fost agreată de toţi participanţii la Consiliul Republican al PSRM. El consideră că după scrutin PCRM şi PSRM vor forma majoritatea parlamentară. Blocul Electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor a fost înregistrat oficial de Comisia Electorală Centrală în 13 mai şi are ca simbol steaua roşie cu secera și ciocanul în centru.