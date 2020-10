Vladimir Voronin: Producerea vinului este asemeni unei religii pentru moldoveni

Producerea vinului este asemeni unei religii pentru moldoveni. O spune fostul președinte al țării, Vladimir Voronin, care este și inițiatorul sărbătorii "Ziua Naţională a Vinului". El mărturisește că evenimentul a fost gândit, în primul rând, pentru a scoate vinurile noastre din anonimat, dar şi din dorinţa de integrare a ţării în comunitatea europeană. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu oferit pentru emisiunea "Respect Moldova", de la "Primele Știri"."Atitudinea față de vița de vie mai că este o religie a noastră moldovenească."Vladimir Voronin povesteşte că sectorul vitivinicol a fost restartat din momentul în care Moldova a făcut primii pași spre aderarea la Uniunea Europeană."Când am luat act de standardele europene, acolo este indicat că țara la momentul aderării în structura mare a familiei europene intră cu suprafețe plantate, până în acel moment. Primul plan al nostru a fost să plantăm 40 de mii de hectare de viță de vie."Ulterior, autoritățile au fost în căutarea mai multor piețe de desfacere."Am ajuns la concluzia că trebuie să facem o prezentare foarte serioasă la nivel european, internațional și așa am ajuns la ceea că ar fi necesar să introducem în calendarul sărbătorilor naționale, Ziua Națională a Vinului."După 19 ani de la prima ediție a sărbătorii, Vladimir Voronin spune că sectorul vitivinicol mai are de depăşit unele provocări şi că statul ar trebui să asigure o mai mare atenție vinificatorilor."Trebuie să avem un program de înlesniri pe diferite dimensiuni, inclusiv începând de la înlesnirile fiscale mai ales pentru producătorii începători care doresc să se ocupe de această ramură."Fostul președinte al țării, care a moștenit podgoria părinților, afirmă că știe cum se face un vin bun"Aveam teasc în ogradă. Avem trei butoaie câte 200 de litri de vin în beci. În fiecare an tata le curăța."In plus, el consideră că de calitatea vinului ar depinde direct productivitatea politicii moldovenesti"Când se combină aceste două lucruri, între politicieni și vin, sunt mai multe rezultate în politică, mai reușite. Mai repede ajungi la acel numitor comun și la acele înțelegeri care fără de vin sau cu apă de masă nu poți ajunge. "Însă, atât în politică, cât și în cazul vinului este important să nu exagerăm, concluzionează Voronin.