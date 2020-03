Vladimir Putin, testat de urgenţă pentru coronavirus

Denis Protsenko, directorul spitalului Kommunarka, vizitat de Vladimir Putin în urmă cu doar câteva zile, a fost diagnosticat cu COVID-19. El se află în stare bună, scrie mediafax.ro.

Doctorul a fost izolat. Ca urmare a anunţului, Vladimir Putin va fi testat de urgenţă pentru coronavirus.

Potrivit presei ruse, Kremlinul a dat asigurări că preşedintele este testat periodic.

A week ago Vladimir Putin took a tour of the Kommunarka hospital with chief Doctor Denis Protsenko. Now Russian TV says the doctor has #Coronavirus. Kremlin says: “Everything’s OK, the President is tested regularly.” pic.twitter.com/JVrZLpaekI