Vladimir Filippov, pictorul ucrainean care folosește vinul nou moldovenesc în loc de vopsele

Se spune că un pictor adevărat poate crea cu orice are la îndemână. Vorba poate fi atribuită şi pictorului ucrainean Vladimir Filippov, care a creat o serie de lucrări, folosind vinul nou moldovenesc în loc de vopsele. Ideea i-a venit în toamna anului trecut, în timpul unei călătorii prin țara noastră. Se afla în camera din hotel când a desenat prima schiță în vin şi de atunci nu se poate opri.titre ru "Iată, Valeriu Jereghi mi-a dăruit. Vedeți ce culoare iese? Deci, aici este un tulburel adevărat. L-am turnat în sticla asta, iată borcănaşul. Și iată, de fapt, acest vin, îl adaug în lucrările mele. Uneori, chiar toată lucrarea o pictez în vin."În timpul scurtei sale vizite în Moldova, pictorul care este şi producător de film, a vizitat mai multe mănăstiri, a ţinut cursuri de măiestrie și a deschis o expoziție personală la Muzeul Național de Artă.titre ru "Prima dată am vizitat Moldova prin 1991-1993, am avut o impresie foarte tristă și era de înțeles. Acum, este o țară europeană foarte tânără, într-un sens bun al cuvântului, cu un potențial foarte bun."În curând, Vladimir Filippov planifică să expună câteva zeci de schițe pictate în vin. Prietenii grijulii din Moldova au grijă să-i furnizeze în mod regulat material pentru creaţie.titre ru "Vinul contează şi în ce este turnat. Poate fi păstrat în aşa un vas sau în altul, dar de fiecare dată se modifică în funcţie de unde este turnat. În acest sens, aceste 100 de lucrări, de asemenea, se vor transforma în funcție de spațiu."Toate lucrările sunt realizate în tehnica abstracționismului.titre ru "Iată foaia, factura, iată linia, iată o pată, este exact ceea ce vedeți. Abstracţia este un obiect cu adevărat creat. Adică nu o copie a ceva, ce a fost sau o încercare de a recrea ceea ce a fost. În realitate, acesta şi este momentul de creație, aici şi acum."La sfârșitul primăverii, artistul vrea să vină din nou în Moldova, dar cu o altă chestiune importantă. Împreună cu colegii săi cineaşti vor face un film.titre ru "Valeriu Jereghi vrea să facă un film despre lockdown și dacă totul va merge bine, atunci la sfârșitul lunii mai voi veni în Moldova. El își va face filmul, iar eu îl voi asista ca designer de producție."Lucrările lui Vladimir Filippov pot fi văzute pe paginile sale de pe rețelele de socializare.