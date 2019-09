Vladimir Cebotari: Vreau ca prima opțiune a copiilor mei, atunci când se vor gândi cum să-și făurească drumul în viață, să fie Chișinău

Candidatul PDM pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, Vladimir Cebotari, s-a lansat astăzi în cursa electorală. Evenimentul a avut loc la locul de unde a început construcția orașului. Democrații consideră că acest lucru este simbolic, deoarece Chișinăul are nevoie de un nou început, de o construcție, de un ”restart”, de o altfel de viziune.

Vladimir Cebotari a menționat că s-a angajat astăzi în lupta pentru un Chișinău în care să ne placă să trăim, cu instituții eficiente, cu funcționari competenți și dedicați.

Candidatul PDM la funcția de primar al capitalei propune crearea, în fiecare cartier a unor centre care să semnaleze primăriei problemele chișinăuienilor: ”În fiecare cartier vom crea câte o funcție de controlor social, care va servi drept avertizor și raportor pentru fiecare dezordine, fiecare situație de avarie sau situație are necesită atenția municipalității. Un centru special va colecta, raporta, direcționa situațiile la serviciile specializate și va avea grijă ca aceste avertizări să fie duse până la capăt, așa cum vrea cetățeanul”.

De asemenea, democratul se pronunță pentru susținerea localităților din suburbii, una dintre inițiativele sale fiind ca produsele fermierilor din suburbii să se regăsească la iarmaroacele din capitală. Printre prioritățile lui Vladimir Cebotari pentru Chișinău se numără: drumuri bune și iluminate, aer curat, transport modern, curți amenajate, infrastructură rutieră modernă, trafic rutier fluid, piste pentru bicicliști, trotuare, transport public, cultură, turism, antreprenoriat. Președintele PDM Pavel Filip a declarat că echipa Partidului Democrat este singura care a demonstrat că poate face fapte concrete și poate gestiona situații de criză.

„În această campanie am văzut candidați cu programe bune, așa cum am văzut în trecut guverne cu programe de guvernare bune, însă numai guvernarea Partidului Democrat a reușit cu adevărat să schimbe lucrurile în câteva domenii de care suntem mândri: am construit Drumuri Bune, am majorat salarii și pensii, am scăzut prețuri și tarife, am ajutat tinerii să-și cumpere o primă locuință. Am reușit toate aceste lucruri pentru că Partidul Democrat are câteva lucruri pe care alții nu le au: echipă, viziune, experiență. Și mai avem ceva. PDM are Fapte”, a subliniat Pavel Filip.