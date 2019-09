Vladimir Cebotari s-a lansat în campania electorală: Chișinăul are nevoie de oameni care știu să schimbe lucrurile în bine

sursa: facebook.com

O Primărie depolitizată, cu mai puţină birocraţie şi în care să fie puse în prim plan problemele oamenilor. Asta promite candidatul democrat pentru Primăria Chişinău, Vladimir Cebotari. Acesta s-a lansat, astăzi, în campanie în locul unde s-a pus temelia oraşului şi a promis un refresh pentru Chişinău. Cebotari a fost susţinut de candidaţii pentru Consiliul Municipal şi membri de partid.

"Chișinăul și locuitorii Capitalei au nevoie de oameni care știu cum și pot să schimbe lucrurile în bine, pot organiza și administra procesul complex de scoatere a orașului din dezmățul în care a ajuns, datorită politicienilor care s-au perindat la conducerea Capitalei", a menţionat Vladimir Cebotari.

Vladimir Cebotari a fost susţinut de membrii de partid. Preşedintele PDM, Pavel Filip, s-a arătat convins că Vladimir Cebotari va reuşi să rezolve problemele oraşului: lipsa locurilor de parcare, traficul infernal în orele de vârf, dar şi criza mirosului neplăcut.

"Este simbolic că ne aflăm astăzi aici, unde practic a început construcţia oraşului. Chişinăul are nevoie astăzi de un nou început, de un restrat, o altfel de viziune, o altfel de abordare. PDM are fapte. Programe bune au toţi, doar că o singură echipă a demonstrat până acum că poate realiza programe, este vorba despre echipa PDM. Acum Capitala este într-o situaţie de criză şi are nevoie de această echipă care poate gestiona criza. Noi am demonstrat când Capitala era în criză, în ninsorile din 2017, am intervenit şi am rezolvat problema. O altă criză pe care am rezolvat-o ţine de gestionarea deşeurilor în municipiu. Acum, locuitorii Capitalei sunt într-o criză şi îşi pun în pericol sănătatea, fiind supuşi unei poluări peste limitele admise. Aşa miroase că unii nu ştiu cum să gestioneze situaţiile de criză. În 100 de zile asta a demonstrat actuala guvernare. Chişinăul are nevoie de oameni care ştiu cum să acţioneze, iar echipa PDM are astfel de oameni, o echipă care nu vine cu vorbe, ci cu fapte", a precizat Pavel Filip.

Până în prezent, mai mulţi activişti şi politicieni râvnesc la fotoliul de edil al Capitalei. Printre aceștia se numără socialistul Ion Ceban, ministrul de Interne, Andrei Năstase şi fostul primar interimar, Ruslan Codreanu. Şapte candidaţi au fost deja înscrişi oficial în cursă. Alegerile locale vor avea loc în data de 20 octombrie.