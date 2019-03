Vladimir Cebotari, PDM: Noi NU ne dorim anticipate. Ar însemna o frână pentru proiectele bune şi instabilitate politică

Alegerile anticipate nu trebuie să fie o opțiune pentru că ele sunt o frână pentru creșterea economică, pentru proiectele bune şi pentru stabilitatea politică. Declaraţia a fost făcută de vicepreședintele PDM, Vladimir Cebotari, în cadrul unui brifing de presă

"Toţi sunt în aşteptarea negocierilor. Noi ne dorim să continuăm şi mai departe proiectele bune. Ne referim la drumuri bune, aducerea apei şi canalizare în fiecare gosppodărie, majorarea salariilor, pensii, Prima Casă. Toţi avem nevoie de aceasta, iar ca să se realizez aceste fapte avem nevoie de o guvernare responsabilă. Așteptăm ca toți politicienii implicați să dea dovadă de maturitate. Noi toți avem o responsabilitate față de cetățeni. Noi nu ne dorim anticipate. Alegerile anticipate nu trebuie să fie o opțiune pentru că ele sunt, în general, o frână pentru creșterea economică și pentru stabilitatea pe care investitorii interni și externi o așteaptă", a menţionat Vladimir Cebotari.

Totodată, Cebotari a declarat că PDM este partidul care a făcut primii paşi şi este dispus să treacă la dialog cu toți cei care au câștigat și urmează să intre în viitorul Parlament.



"Am fost primii care am invitat la discuții constructive. Vrem să participăm la negocieri responsabile, iar obiectivul nostru este foarte clar: acela de a continua lucrurile bune pe care am început să le facem pentru cetățeni. Am trimis deja o scrisoare către unele partide politice, ne referim aici şi la blocul ACUM, PAS-PPDA, i-am invitat să începem negocierile. Au trecut deja câteva zile şi nu avem un răspuns la acea întrebare. Astăzi, repetăm invitaţia noastră, astfel ca până la validarea alegerilor să începem a discuta despre o posibilă construcţie politică", a punctat vicepreședintele PDM.

Ştirea se actualizează.