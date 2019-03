Vladimir Cebotari: PDM așteaptă la negocieri membrii blocului ACUM, împreună cât și separat

Partidul Democrat din Moldova așteaptă să vină la negocieri membrii blocului ACUM împreună cât și separat. Declaraţia a fost făcută de vicepreședintele PDM, Vladimir Cebotari, în cadrul unui briefing de presă.

"Noi am spus, noi nu cunoaștem viitorul bloc ACUM. Am auzit declarațiile vicepreședintelui PAS, domnului Popșoi că la câteva zile după validarea mandatelor, acest bloc urmează a se disființa. Mai sunt și alte voci care spun și alte lucruri. Cunoaștem despre disensiunile care există în interiorul membrilor platformei ACUM dintre platforma Da și ACUM nu o singură dată au ieșit și public acele situații și tensiuni care ei le au. De aceea în cazul în care ei nu vor avea capacitatea de a se organiza ca bloc unitar să participe la negocieri, noi vom discuta cu ei și separat, dacă vor accepta să discutăm.

La această etapă, să fie clar în ziua alegerilor, imediat după închiderea secțiilor de votare am lansat invitații și ne-am arătat deschiși pentru toți. Pentru a nu admite acele situații dezastruase care pot fi în țară.

Scrisori am lansat doar către copreședinții blocului electoral ACUM, dar foarte clar am spus de la început că în lista noastră sau în ordinea în care am prefera să ducem aceste nogocieri este de la blocul ACUM", a declarat vicepreședintele PDM, Vladimir Cebotari.

