Vladimir Cebotari în dispută cu Lorena Bogza. Ce dovezi i-a adus jurnalistei

Vladimir Cebotari a fost aseară invitat la emisiunea inProfunzime cu Lorena Bogza. În cadru dezbaterilor, vicepreședintele PDM a vorbit despe exploatarea copiilor la protestele organizate de partidele PAS cu DA, conduse de Maia Sandu și Andrei Nastase. Pe o pagină de socializare, Vladimir Cebotari a scris astăzii un mesaj în care vine cu dovezi care demonstrează implicarea copiilor, uneori intr-o forma inumana si injositoare.

"Ieri am avut o discutie buna in cadrul emisiunii inProfunzime si multumesc Lorena Bogza si Igor Munteanu pentru dezbaterile interesante.



Am promis ca revin astazi public cu confirmarile care demonstreaza exploatarea copiilor, uneori intr-o forma inumana si injositoare, la protestele organizate de Maia Sandu si Andrei Nastase, cazuri negate de colegii din studiou.



La fel, prezint si secvente video a modului de agresare si cenzurare a jurnalistilor de catre aceleasi partide PAS si PPDA.



Pe marginea tuturor acestor cazuri nu am vazut reactii si condamnari sau apeluri publice a celor care se autodeclara independenti. Aceasta vorbeste despre selectivitatea atitudinei acestora din urma.



Dar poate gresesc si sunt in asteptarea confirmarilor contrare, de la colegii mei de studiou", a scris Vladimir Cebotari, vicepreședintele PDM.