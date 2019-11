Vladimir Cebotari: Eu sper că am votat corect și persoana cărei îi dau această șansă nu-mi va dezamăgi așteptările

Vladimir CEBOTARI, DEPUTAT PD: "Eu sper că am votat corect si sper ca persoana cui dau aceasta sansa nu va dezamagi asteptarile. Avem nevoie de oameni care vor putea sa organizeze lucrurile in Chisinau. Noi avem nevoie de actiuni. Nu prea am vazut activitati manageriale la cei care au iesit in turul doi. Noi cei care vom fi in consiliul municipal din partea PD, vom acorda tot suportul necesar si vom sustine toate proiectele care sunt. Vom sustine acele proiecte care sunt pentru oameni, indiferent din ce parte vor veni."