Vladimir Cebotari: Conducerea Parlamentului a blocat participarea deputatului PDM la ședința APCE

Participarea reprezentantului PDM la ședința APCE a fost blocată de către conducerea Parlamentului. A menţionat vicepreşedintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, care a venit cu precizări în acest sens, precizând că acest lucru care poate fi confirmat documental.

"Andrei Năstase, cel care și-a dat votul scandalos pentru Rusia în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, trădând interesele Republicii Moldova, dar și ale partenerilor din Ucraina, Georgia și alte state, a mințiț că deputații PDM "au preferat să stea acasă în loc să participe la ședința APCE". În legătură cu această minciună lansată de Năstase, vin cu următoarea precizare. Ședința APCE a început luni, 24 iunie. După ce am aflat că delegația moldovenească a plecat la ședința APCE fără reprezentantul PDM, liderul fracțiunii, Pavel Filip a discutat personal cu președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, ca să semneze ordinul privind deplasarea la ședința APCE pentru mine, în calitate de membru supliant din partea democraților. Despre deplasare am fost anunțat de către angajații Parlamentului abia marți, 25 iunie, în jurul orei 10:00, lucru care poate fi confirmat documental. În aceeași zi, am plecat la Strasbourg, însă am reușit doar să am un șir de întrevederi cu reprezentanții APCE, întâlniri la care a fost discutată situația din Republica Moldova. Regretăm atât faptul că se răspândesc minciuni, dar și faptul că participarea reprezentantului PDM la ședința APCE a fost blocată de către conducerea Parlamentului", a punctat Vladimir Cebotari, într-o postare pe pagina sa de Facebook.