Vladimir Cebotari: Caravana PDM a avut peste 330 de întâlniri directe cu oamenii, cu peste 22.000 de cetăţeni (VIDEO)

Caravana PDM ajunge în fiecare raion din țară. Până la moment dat caravana PDM a avut peste 330 de întâlniri directe cu alegătorii și au avut contact direct cu 22 de mii de cetățeni. În cadrul unui briefing de presă, vicepreşedinte PDM, Vladimir Cebotari a vorbit despre cursul campaniei electorale, despre caravana PDM și despre întâlnirile cu ceătățenii din raioanele țării.

Până la moment doar caravana PDM au avut peste 330 de întâlniri directe cu alegătorii și au avut contact direct cu 22 de mii de cetățeni. Împreună cu colegii noștrii din circumscripție, candidații cu stafful nostru electoral au fost mai bine de 28 00 întâlniri pe care am pus mâna mai bine de peste 120 mii de cetățeni.

Vladimir Cebotari a tras atenția și la câteva incidente petrecute în timpul campaniei electorale precum vandalizarea panourilor electoralem, incendierea automobilului unui membru PDM și incendierea unui oficiu PDM din Glodeni.

Organele de drept, poliția urmează să își facă meseria. Și în aceste cazuri și în cazurile în care spre exemplu au fost implicați și unii simpatizanți ai Partidului Democrat cu care noi am luat măsuri interne și în privința cărăra organele de drept nu au tergiversat și au luat măsurile de rigoare.

Totodată, Vladimir Cebotari face apel încă odată la concurenții electorali să îndemne, să instruiască și să promoveze foarte clar o idei de campanie curată de o campanie fără ură

"Facem apel încă odată, pe această cale că toate formațiunile politice șă își îndemne, instruiască membrii de partid și prin intermediul membrilor de partid să promoveze foarte clar o idei de campanie curată de o campanie fără ură. Inclusiv îndemn și liderii politici care nu au răbdarea care nu le place să asculte chiar și întrebările critice care nu le plac și să se abțină de la măsuri violente așa cum s-a întâmplat zilele trecute la una din întâlnirile cu alegătorii.

Credem că acest lucru nu își mai are loc în politica moldovenească. Noi am făcut instruiri necesare și până la campanie, am repetat și repetăm aceste mesaje de fiecare dată când este cazul și chiar prin această adresare", a declarat vicepreşedinte PDM, Cebotari Vladimir.