Vladimir Cebotari: Am elaborat mai multe ghiduri de comportament care au fost distribuite până la campanie

În cadrul unui briefing de presă, Vladimir Cebotari, a vorbit despre articolele apărute în presă care spun că Partidul Democrat din Moldova a transmis organizațiilor sale teritoriale indicații stricte să evite orice agresiune fizică sau verbală față de oponenții politici ai democraților.

Vicepreședintele PDM a declarat că au fost făcute mai multe ghiduri de comportament care au fost distribuite de la începerea campaniei. Tot aici, acesta a subliniat faptul că aceste materiale au fost simplificate pentru înțelesul tuturor.

"Noi, aşa cum am zis anterior, am elaborat mai multe ghiduri de comportament care au fost distribuite până la campanie. La fel, am simplificat şi mesajul în această perioadă, de la începerea campaniei.



Am văzut unele situaţii care nu fac faţă nimănui, din această cauză am distribuit mai multe materiale instructive, simple, pe înţelesul tuturor, inclusiv şi membrilor nostri, cum ar trebui să se comporte.



Am făcut un îndemn la respect faţă de toţi, față de orice ideie, trebuie să fie respectată inclusiv campania oponenţilor care poate să nu îi simpatizeze", a spus Vicepreşedinte PDM, Cebotari Vladimir.