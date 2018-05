Vlad Plahotniuc: Vom monitoriza situația privind securitatea traficului rutier până când lucrurile se vor lămuri definitiv

Consiliu Național pentru Securitatea circulației rutiere va fi reorganizat într-un Centru de coordonare în domeniul siguranței rutiere. Despre aceasta a menționat președintele PDM, Vlad Plahotniuc, în cadrul şedinţei săptămânale a partidului. Astfel, proiectul a fost discutat la nivelul Guvernului şi îşi propune iniţierea unui plan de acțiuni pentru reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței cetățenilor pe drumurilor publice.

"În ședința săptămânală, am discutat și despre situația privind securitatea circulației rutiere, un domeniu în care s-au făcut pași prea puțini și este nevoie de o schimbare totală de strategie și elaborarea unui plan de lucru consistent. A existat cândva un Consiliu Național pentru Securitatea circulației rutiere.

De aceea, am discutat astăzi ca, la nivelul Guvernului, acel Consiliu să fie reorganizat într-un Centru de coordonare în domeniul siguranței rutiere, care să vină cu măsuri clare și ferme, cu un plan de acțiuni concret pentru reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței cetățenilor noștri. Este un proiect pe care îl va coordona Prim-ministrul și așteptăm ca în perioada următoare să se facă pași concreți în acest domeniu, iar cetățenii să circule într-o mai mare siguranță pe drumurile publice.

Cei care au un rol foarte important în domeniul siguranței rutiere sunt, desigur, polițiștii de la Inspectoratul Național de Patrulare, care ar trebui să supravegheze traficul rutier. Precum știți, noi evaluăm permanent rezultatele acțiunilor guvernării și a ministerelor, luate în parte, nu doar prin prisma rapoartelor pe care le primim, dar și din informațiile venite direct de la cetățeni. Cu regret, ne sunt semnalate cazuri în care polițiștii fac abuzuri asupra șoferilor, care circulă corect.

A fost o perioadă când aceste abuzuri s-au redus, dar se pare că asta nu a durat prea mult. Ceea ce am constat este că polițiștii folosesc ca pretext acțiuni tematice, pentru ca să justifice stoparea automobilelor. Prin urmare, am cerut astăzi conducerii Ministerului de Interne să verifice de ce au reapărut aceste abuzuri, cine se face vinovat de implementarea defectuoasă a ordinului respectiv și am solicitat, inclusiv, să examineze sancționarea celor responsabili.

În acest context, am cerut Ministerului să asigure o mai mare transparență și claritate a companiilor naționale și a acțiunilor tematice, pe care le organizează în trafic, la indicația șefului Inspectoratului Național de Patrulare și să comunice de fiecare dată pe pagina web a instituției următoarele detalii: tematica, zona și perioada desfășurării acțiunii, astfel încât să primeze caracterul de prevenire a încălcărilor, nu acela de a pândi șoferii sau a le pune capcane.

Polițiștii trebuie să patruleze spațiile publice cu risc sporit de criminalitate, astfel ca scopul final să fie protejarea cetățenilor și creșterea siguranței lor, nu exercitarea de abuzuri asupra oamenilor. Noi vom monitoriza situația până când lucrurile se vor lămuri definitiv, în acelaşi timp sugerăm şoferilor să nu încalce regulule de circulaţie, să nu dea motive să fie opriţi ţi sancţionaţi ", a spus liderul PDM, Vlad Plahotniuc.