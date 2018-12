Vlad Plahotniuc și alți candidații democrați în circumscripțiile uninominale au dat startul strângerii de semnături, în cadrul mai multor forumuri raionale

Primii candidați ai Partidului Democrat din Moldova pentru funcțiile de deputați în circumscripțiile uninominale, în frunte cu președintele PDM Vlad Plahotniuc, s-au prezentat deja în fața organizațiilor raionale ale partidului, pentru a colecta semnăturile în vederea înscrierii la consiliile electorale de circumscripție.

La Briceni, Dondușeni, Florești, Hîncești, Leova, Nisporeni, Soroca și Sângerei, membrii și simpatizanții PDM s-au adunat în număr mare la forumurile PENTRU MOLDOVA, pentru a face totalurile anului 2018 și pentru a asculta mesajele de lansare ale mai multor candidați democrați în circumscripții.

Președintele PDM Vlad Plahotniuc va candida pentru Parlament în circumscripția nr. 17 - în raionul său de baștină, Nisporeni.



"Susținerea dumneavoastră este o mare onoare pentru mine și, totodată, un angajament. Ca viitor parlamentar, reprezentând circumscripția Nisporeni, mă angajez să fac din raionul Nisporeni acel exemplu de dezvoltare și modernizare, acel exemplu de nou în Republica Moldova. Mă angajez să lucrez pentru binele oamenilor din Nisporeni. Nimeni nu o să ne schimbe țara, dacă nu o schimbăm noi", le-a declarat Vlad Plahotniuc democraților prezenți la forumul organizat în Nisporeni.

Liderul democraților le-a mulțumit de asemenea echipelor din raion care au colectat semnăturile pentru candidatura sa în circumscripție și a cerut tuturor democraților nisporeneni să fie disciplinați, organizați și serioși, să intre în dialog cu cetățenii și să le vorbească despre realizările și proiectele PDM pentru circumscripția 17.

După colectarea semnăturilor și încheierea forumului, Vlad Platohniuc a depus astăzi, la Consiliul Electoral de circumscripție, dosarul pentru înregistrarea sa în calitate de concurent electoral.



"Am ales această circumscripție, am ales Nisporeniul, pentru că sunt băștinaș din Nisporeni, ador oamenii de aici, mă reprezintă, am făcut multe lucruri bune pentru Nisporeni și vreau să-mi continui această muncă reprezentându-i pe ei și la nivelul Legislativului. Pentru mine, semnăturile colegilor mei, ale susținătorilor din Nisporeni reprezintă o apreciere a lucrurilor pe care le-am făcut și o mare încredere pe care ei mi-o acordă", a spus președintele PDM.

La toate forumurile raionale au fost accentuate realizările PDM în cei 3 ani de guvernare, atât în plan național, cât și în plan local – creșterea salariilor, pensiilor și indemnizațiilor, lărgirea accesului la medicamente compensate, crearea a noi locuri de muncă, programe precum Drumuri Bune pentru Moldova, Prima Casă, dotarea cu ambulanțe, repararea unităților de învățământ, tichetele de masă etc.

Candidații PDM din circumscripțiile uninominale le-au vorbit celor prezenți la forumuri despre realizările personale în plan local și despre planurile de viitor pentru circumscripțiile pe care doresc să le reprezinte în Parlament.