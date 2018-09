Vlad Plahotniuc s-a întâlnit cu câștigătorii medaliei de bronz la olimpiada de robotică din Mexic: Un model de succes a unei echipe pentru Moldova

Tinerii sunt bogăția țării și e de datoria noastră să le valorificăm potențialul. Este convingerea fondatorului "Edelweiss", Vlad Plahotniuc, care s-a întâlnit cu adolescenții moldoveni, câștigătorii medaliei de bronz la olimpiada mondială de robotică din Mexic. Invenția tinerilor a trezit curiozitatea lui Vlad Plahotniuc care i-a rugat să-l familiarizeze cu domeniul roboticii.

La final, Vlad Plahotniuc i-a îndemnat pe participanți să continue să persevereze și le-a dat asigurări că îi va susține, în continuare, în drumul lor spre glorie. Tinerii au muncit aproape două luni pentru a construi un robot ce poate îndeplini sarcini în timp record și au reușit să ajungă pe podium în confruntarea cu alte peste 170 de țări. Conștienți de performanța lor, adolescenții și-au lăudat creația.



Vlad Plahotniuc a încercat să afle de la tineri toate secretele construcției. Astfel, micii specialiști s-au trasformat, pentru o jumătate de oră, în adevărați profesori.



Vlad Plahotniuc i-a felicitat pentru performanță."Vreau să vă felicit și să vă spun că sunteți un model de succes a unei echipe pentru Moldova, poate un exemplu pentru toți elevii și nu doar pentru ei. Eu vă încurajez să continuați și doar încurajarea nu este suficientă, vă promit să fim alături de voi cu colegii din Edelweiss în ambițiile voastre. Unul din obiectivele fundației este de a susține oamenii, copii, elevii talentați", a declarat Vlad Plahotniuc.



Pentru a-i ajuta să-și dezvolte abilitățile, Fundația "Edelweiss" le-a dăruit o imprimantă 3D și un laptop performant.

Tinerii spun că darul primit îi va ajuta să-și pună în practică viitoarele proiecte. Ei spun că a fost o onoare să-l cunoască pe Vlad Plahotniuc.

"Noi dorim să facem un cap robotizat care să ducă o scurtă comunicare cu persoana care se apropie e el. El va avea senzori și motoare necesare pentru aceasta", a spus Mihai Moglan, participant.



"Întâlnirea mi-a părut destul de interesantă pentru că am putut să vorbim despre lucrurile care ne pasionează și care ne plac nouă. Mi-a părut bine că am putut să vorbesc cu domnul Vlad Plahotniuc", a afirmat Andrei Copaci, participant.



Participanţii la olimpiadă spun că nu se vor opri aici şi vor continua să uimească prin invenţiile lor.



"Locul trei, medalia de bronz la așa o olimpiadă internațională unde au participat 173 de țări este un rezultat destul de bun pentru o țară mică ca Moldova, dar evident al anul ne vom axa pe un rezultat mai mare", a menţionat Nicolae Mihalache.



"Eu cred că țara noastră are capacități în mințile oamenilor, adică prin invenții noi și prin dezvoltarea noilor domenii cum ar fi și robotica, noi putem ridica țara noastră la un nivel mai înalt", a specificat Andrian Bocancea, participant.



Olimpiada mondială de robotică "FIRST Global Challenge" a avut loc în perioada 16-18 august. Echipa Moldovei, formată din cinci elevi, a fost pe podium alături de România, care a ocupat primul loc și Singapore, care s-a clasat pe locul doi.

Tematica din acest an a competiției a fost "Impactul Energiei", una din problemele globale.

Tinerii au avut la dispoziție un set standard de piese, motoare și mecanisme, iar pe parcursul a 3 luni echipele participante au conceput, construit și programat câte un robot care a simulat pe teren producerea energiei din surse regenerabile.