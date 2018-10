Vlad Plahotniuc s-a întâlnit cu campionii Tatiana Salcuțan și Alexandrin Guțu: Cei mai buni ambasadori ai ţării noastre

Sportivii moldoveni sunt cei mai buni ambasadori ai ţării noastre prin performanţele pe care le obţin în străinătate. Mesajul a fost transmis de fondatorul "Edelweiss", Vlad Plahotniuc, care s-a întâlnit astăzi cu Tatiana Salcuțan și Alexandrin Guțu, medaliaţi cu aur la Jocurile Olimpice de tineret de la Buenos Aires. Campionii spun că acesta este doar începutul și sunt motivați să exceleze pe arena internațională.



Încă de mici, sportivii și-au propus să-și depășească propriile ambiții și să-și facă țara mândră de ei. Zis și făcut. Înotătoarea Tatiana Salcuțan și-a văzut visul împlinit. Ea a câştigat medalia de aur la proba de înot 200 de metri spate.

Iar luptătorul de stil greco-roman, Alexandrin Guțu și-a pus adversarii la pământ în doi timpi și trei mișcări, devenind campion olimpic. Succesul tinerilor l-a impresionat pe fondatorul "Edelweiss", Vlad Plahotniuc, care le-a mărturisit că se regăsește în spiritul lor de luptători.



Vlad Plahotniuc i-a felicitat pe olimpici pentru performanță și le-a spus că munca lor este apreciată aici, acasă.



"Voi sunteți cei mai buni ambasadori ai țării peste hotare prin performanțele pe care le obţineţi, arătați exercițiu frumos făcut. Noi nu numai că ne mândrim, dar văd și alte țări și vestea despre noi, despre ce facem noi, vine tot de la ceea ce realizați voi. Aveţi suportul nostru şi o să aveţi şi mai mult suport în continuare", a declarat Vlad Plahotniuc.



În semn de apreciere pentru munca și rezultatele sportivilor, fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" le-a oferit premii campionilor și antrenorilor acestora.



"Noi am pregătit pentru fiecare dintre voi câte un voucher în valoare de 50 de mii de lei și câte un suport pentru antrenorii voștri în valoare de 25 de mii. Să ne purtați mai departe cu mândrie numele Moldovei în afara țării", a precizat Lidia Cucoş, director executiv al Fundaţiei "Edelweiss".



Încă emoționați și obosiți după Jocurile Olimpice de tineret, sportivii moldoveni au mărturisit că sentimentele trăite la campionat îi va motiva să persevereze și în continuare.



"La campionat a fost foarte frumos, a fost una dintre cele mai bune experienţe din viaţa mea. Mi-a plăcut foarte mult, iar emoțiile au fost enorme. Fiecare om are nevoie de susținere, în special când este vorba de sportivi. De acest lucru depind rezultatele şi implică o mai mare responsabilitate", a menţionat înotătoarea Tatiana Salcuțan.



"Am reușit pentru că am muncit foarte mult timp pentru asta și a fost visul meu pentru care am luptat șapte ani. Când suntem susținuți și curajul un pic e altfel și mai bine mergi înainte", a subliniat luptătorul Alexandrin Guțu.



"Sigur că speram la o medalie, dar știți cum e în sport, sportul nu e matematică și ne gândeam că o să fie medalie, dar... Mergem înainte și să realizăm rezultate mai mari", a afirmat Roman Zgardan, antrenor.



Acestea nu sunt singurele medalii obținute la Jocurile Olimpice de tineret de la Buenos Aires.



"Echipa e foarte bună. Din 17 copii, tineri care i-am avut, zece au fost în primii zece. Avem două locuri de patru, cinci, șase. Sunt rezultate remarcabile", a punctat Nicolae Juravschi, Preşedintele Comitetului Naţional Olimpic.



La Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, țara noastră s-a clasat pe locul 38 în clasamentul pe medalii. În total, au concurat aproximativ 4.000 de sportivi din 206 state. Competiția s-a desfășurat în perioada 6-18 octombrie.