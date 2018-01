Vlad Plahotniuc: Rusia se implică abuziv în activitatea politică din Republica Moldova

În realitate avem de-a face cu o implicare tot mai evidentă a unor entităţi din Federaţia Rusă în activitatea politică din țara noastră. Este părerea preşedintelui Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, exprimată într-un interviu pentru Deschide.md.

Referitor la informaţia precum că Duma de Stat intenţionează să voteze o rezoluţie de condamnare a legii antipropagandă iniţiată de PDM în Moldova, Vlad Plahotniuc este de părere că Duma trebuie mai întâi să ia în discuţie modul abuziv în care FSB şi alte instituţii ale statului acţionează împotriva Republicii Moldova şi a oficialilor noştri.

"Ne-am bucura ca Duma să ia mai întâi în discuţie campaniile agresive de manipulare promovate de mai multe televiziuni din Rusia, în care Moldova este prezentată umilitor, moldovenii sunt făcuţi în toate felurile, iar ceea ce se întâmplă în ţara noastră este prezentat prin lungi reportaje pline de minciuni. Ne-am fi dorit, de asemenea, ca Duma să ia în discuţie modul abuziv în care FSB şi alte instituţii ale statului acţionează împotriva Republicii Moldova şi a oficialilor noştri. Ce fel de dezvoltare a relaţiilor noastre strategice avem atunci când oficialii noştri sunt hărţuiţi, când se trimit zeci de solicitări către Interpol ca oficiali sau oameni politici de la noi să fie hărţuiţi politic? Ar trebui să fie luate în discuţie nenumăratele noastre plângeri oficiale adresate Federaţiei Ruse, cu cazuri foarte concrete, legate de aceste abuzuri. În realitate însă, avem de-a face cu o implicare tot mai evidentă a unor entităţi din Federaţia Rusă în activitatea politică din țara noastră, chiar și prin inițiativa de care pomeneați", a spus președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.



De asemnea, Vlad Plahotniuc a mai evidențiat și faptul că Federația Rusă încearcă tot mai evident să se implice în campania electorală care urmează să aibă loc în Republica Moldova. Liderul PDM a menționat că aceste cazuri se documentează.



"Atunci când ai partide de stânga care nici măcar nu se ascund că au susţinere de la Moscova, inclusiv logistică, mediatică şi de alte feluri, când ai un partid în opoziţia de dreapta cu legături foarte clare cu oameni care acţionează pentru serviciile secrete ruse şi care, deşi nu mai are un scor prea mare, are misiunea clară de a ţine dreapta divizată şi a împiedica o nouă coaliţie pro europeană după alegeri, atunci când la noi în ţară vin tot mai multe persoane din Federaţia Rusă cunoscute pentru activitatea lor propagandistică şi nocivă, implicate în trecut abuziv şi în campanii electorale din alte ţări democratice, nu cred că mai sunt necesare multe exemple şi comentarii. Avem încercări tot mai evidente de implicare a unor entităţi din Federaţia Rusă în campania electorală care urmează să aibă loc în Republica Moldova, documentăm toate aceste cazuri, suntem extrem de atenţi la ceea ce se întâmplă. Am sesizat şi vom sesiza în continuare instituţiile statului în legătură cu aceste semnale periculoase, dar şi instituţiile internaţionale. Nu avem de gând să stăm cu mâinile în sân, să ne punem întrebări după ce alegerile au avut deja loc. Vom interveni la timp şi nu vom permite ca cineva din afara ţării să se implice în campania electorală, nici direct, nici indirect, prin diferite modalităţi de şantaj şi presiune asupra statului sau a politicului. Alegerile trebuie să fie libere, democratice şi să aibă loc în Moldova, să reflecte opinia cetăţenilor noştri, inclusiv a celor plecaţi peste hotare, dar nu opinia unor grupări de interese sau a altui stat", a spus președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc", a spus președintele Patidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

PUBLIKA.MD amintește că în data de 7 decembrie, legea anti-propagandă a fost adoptată în Parlament cu votul a 61 de deputați. Documentul a fost susținut de aleşii PDM, PL, din Grupul PPE și PLDM.

