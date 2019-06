Vlad Plahotniuc răspunde la acuzaţiile care îi sunt aduse de autorităţile ruse

Vlad Plahotniuc a scris o postare pe pagina sa de Facebook prin care răspunde la acuzaţiile aduse de autorităţile ruse.

"Ca răspuns la mesajele celor care mi-au cerut să comentez noul dosar deschis în Rusia, precizez că această acțiune este doar una dintre acele despre care am scris zilele trecute că ar fi amenințări la adresa mea și a familiei mele.

Federația Rusă mi-a deschis mai multe dosare, nu cunosc numărul exact, despre fiecare am aflat din presă: fie apăreau când erau alegeri, fie atunci când Republica Moldova, sub guvernarea Partidului Democrat, lua anumite decizii care nu erau pe placul Moscovei. Toate aceste dosare sunt fantezii și încercări de a implica numele meu în niște dosare care nu au absolut nici o legătură cu mine. Interpol a respins exact pe acest motiv de hărțuire politică zeci de tentative ale Rusiei, prin care se încerca limitarea abuzivă a libertății mele de mișcare. De asemenea, am primit mesaje din partea autorităților din anumite țări în legătură cu unele acțiuni pe care Federația Rusă le-a încercat împotriva mea, prin intermediul statelor respective.

Se fac presiuni enorme în aceste zile din partea Moscovei și în Moldova ca să mi se facă dosare peste dosare, în speranța că vor fi mai eficiente. Sunt presați oameni ca să facă declarații mincinoase împotriva mea. Scopul final este intimidarea mea. De ce unii au încă așa mare interes în ceea ce mă privește, deși și-au luat în mod abuziv Moldova, așa cum au vrut, voi explica poate cu altă ocazie.

Toate aceste lucruri care apar în spațiul public, dar și cele care încă nu se vad, însă le cunosc, explică foarte clar motivul pentru care am hotărât să iau anumite măsuri de siguranță în această perioadă.

Dar ceea ce ar trebui să îngrijoreze opinia publică din Moldova nu este persoana mea, eu mă voi descurca, însă ce urmează să se întâmple foarte curând cu țara. Chiar dacă mă uit la toate acestea acum din afara politicii, nu înseamnă că nu-mi fac griji pentru moldovenii care așteptau o schimbare în mai bine și se vor trezi cu o țară intrată și mai tare sub ocupație străină.

Așa cum am mai spus, timpul va aduce adevărul la suprafață! Important este ca trezirea la realitate să nu fie prea târzie.", a scris Vlad Plahotniuc.