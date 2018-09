Vlad Plahotniuc: Peste 100.000 de beneficiari vor avea apă potabilă în 2019

Peste 100.000 de beneficiari fi conectaţi la apeduct în 2019. Acesta este unul dintre principalele obiective ale PDM pentru anul 2019, anunţat de preşedintele democraţilor, Vlad Plahotniuc în cadrul briefingului de presă. Cifra depăşeşte de două ori numărul populaţiei care a fost conectată la apeduct în 2018.

Potrivit lui Plahotniuc, acest lucru este posibil datorită modului eficient de gestionare a resurselor statului, fapt demonstrat deja de guvernarea PDM.

"În domeniul aprovizionării cu apă, noi ne-am fixat ca scop un obiectiv major. Începând cu anul viitor, noi ne propunem să conectăm la apeduct peste 100.000 de beneficiari pe an, ceea ce depăşeşte de două ori cifra record a anului 2018, când am reuşit să conectăm 53.000 de beneficiari pe an.

Acest lucru este posibil. Da, sunt cifre mari, depăşeşc cu mult părerile unora şi ambiţiile altora, dar acest lucru este posibil atunci când ştii să gestionezi resursele statului, iar noi guvernarea Partidului Democrat am demonstrat că ştim să facem asta prin cifre concrete prin realizările din ultimii ani", a declarat preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc.

Preşedintele democraţilor a mai declarat că partidul îşi adaptează agenda de lucru şi proiectul politic la necesităţile oamenilor:

"În şedinţele următoare noi vom continua şi alte necesităţi, alte solicitări ale oamenilor şi vom veni cu noi proiecte. Noi rămânem consecvenți ideii că, Partidul Democrat trebuie să-și adapteze agenda sa de lucru şi proiectul său politic la necesităţile oamenilor, pentru că însuşi proiectul Partid Pentru Moldova reiese din acest deziderat.

La întrebarea cetățenilor "Ce ați făcut pentru oameni și pentru Moldova?", noi, spre deosebire de alții, care stau doar pe Facebook cu promisiuni deşarte, noi avem ce spune. Guvernarea Partidului Democrat a demonstrat deja prin fapte concrete competență și responsabilitate.

Îmi permit să reproduc o frază care deja este prin republica Moldova: "Indiferent de faptul dacă îmi place ori nu această guvernare, trebuie să recunosc că ea chiar face treabă" – este o vorbă pe care am auzit-o personal la cetăţeni prin sate", a spus liderul PDM, Vlad Plahotniuc.