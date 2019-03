Vlad Plahotniuc: Pensiile vor fi indexate cu 5,3 la sută, dublu față de ce era prevăzut

Pensiile vor fi indexate cu 5,3 la sută, aproape dublu față de ce era prevăzut, pentru că se va lua în calcul media inflației pe ultimii 3 ani, nu doar pe anul precedent. Anunţul a fost făcut de președintele PDM, Vlad Plahotniuc, în cadrul unui briefing de presă.

"Vrem să le oferim pensionarilor un nou prilej de bucurie și, așa cum am promis înainte de alegeri, atunci, când am majorat pensiile cu 10 la sută, venim către 1 aprilie cu indexarea pensiilor. Pensiile vor fi indexate cu 5,3 la sută, adică aproape dublu față de ce era prevăzut, pentru că se va lua în calcul media inflației pe ultimii 3 ani, nu doar pe anul precedent.



Unele partide de opoziție, în campania electorală, au mințit nerușinat oamenii, spunându-le că pensiile nu vor fi deloc indexate. Noi tratăm acele minciuni electorale ca o disperare a opoziției, ca o slăbiciune a lor, pe care suntem gata să le-o iertăm.



În realitate, în acest an, noi majorăm pensiile pentru o mare categorie de pensionari cu 15,3 la sută: cu 10 procente au fost majorate la începutul anului, iar cu 5,3 procente din luna aprilie. Nici un Guvern nu a făcut vreodată asemenea majorări pentru pensionari", a menţionat Vlad Plahotniuc.

Totodată, liderul PDM a declarat că pensionarii, persoanele cu nevoi speciale și alți beneficiari de alocații sociale cu venituri de până la 2.000 de lei urmează să primească încă un ajutor de 600 de lei, de Paști.

"De acest sprijin material vor beneficia peste 600 de mii de persoane. Am decis să oferim acești bani prin asumarea răspunderii Guvernului. Există riscul ca din cauza partidelor care refuză dialogul, blocajul politic în care ne aflăm după alegeri, să fie unul de durată, iar în rezultat, pensionarii ar fi putut să nu mai primească acești bani de Paști. Prin decizia luată astăzi, ne asigurăm că, în a doua parte a lunii aprilie, banii vor ajunge la oameni, și ei se vor putea bucura de acest sprijin suplimentar pentru sărbătorile pascale. Am fi putut, desigur, să venim deja și cu alte decizii bune în folosul cetățenilor, dacă liderii unor partide nu ar continua să blocheze formarea unei majorități parlamentare și învestirea noului Guvern", a subliniat Vlad Plahotniuc.