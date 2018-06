Vlad Plahotniuc: PDM este singurul partid care are de pătimit de pe urma invalidării alegerilor. Cui îi foloseşte toată această situaţie creată?

Într-un interviu acordat ziarului Timpul, Vlad Plahotniuc a exprimat opinia PDM în legătură cu invalidarea alegerilor din Chișinău. Politicianul a mai spus că au existat solicitări din exterior pentru ca formaţiunea pe care o conduce sau Guvernul să intervină pentru a identifica o soluţie favorabilă validării alegerilor, lucru care este inacceptabil, susţine preşedintele Partidului Democrat din Moldova. Totodată, liderul democraţilor a declarat că alegerile locale s-au desfășurat liber și democratic, asta chiar dacă au fost unele încălcări ale legislației.

- Domnule Plahotniuc, invalidarea alegerilor din Chișinău a stârnit reacții aprinse. Spuneți-mi pentru început care este poziția PDM față de modul în care s-au desfășurat aceste alegeri?

- Așa cum știți, PDM a recunoscut imediat rezultatul alegerilor din Chișinău, am ieșit și am felicitat instituțiile statului pentru modul în care le-au organizat. Noi și acum considerăm că alegerile s-au desfășurat liber și democratic. Într-adevăr, au fost mai multe încălcări de lege, din partea ambilor candidați în turul doi, le-au recunoscut și ei, parțial, dar cu toate acestea nu putea fi presupus deznodământul actual. Mai multe instanțe de judecată au luat decizia de invalidare și urmează ca aceasta să fie analizată atât ca decizie, cât și în ceea ce privește legislația pe care s-a bazat ea, inclusiv prin prisma anumitor modificări, care s-ar putea să fie necesare în legislație după acest precedent.

- Dar cum evaluați efectul politic al acestei decizii de invalidare a alegerilor?

- Această decizie de invalidare devine un precedent extrem de periculos pentru toate partidele, inclusiv pentru PDM. Nu putem exclude că în alegerile parlamentare să ne trezim chiar noi cu astfel de situații, după ce unii vor contesta rezultatele în anumite circumscripții și vor găsi diferite portițe în legi, prin care să poată invalida mandatele. Iată de ce, am cerut juriștilor noștri să demareze o analiză atât a legilor invocate de instanțe în deciziile lor, cât și a întregii legislații electorale, să înțelegem unde pot fi găsite și alte portițe, care să ducă la utilizarea legii pentru invalidarea alegerilor, indiferent ce partid sau candidat este vizat și să vedem cum pot fi ele înlăturate.

Dar va trebui să aibă loc discuții serioase și despre ceea ce s-a întâmplat în alegerile din Chișinău, nu doar în turul doi, dar și în turul întâi. Au fost încălcări ale legislației electorale, care chiar dacă nu ar fi atras invalidarea alegerilor, ele sunt, de asemenea, un precedent periculos pentru alegerile viitoare. Aici tot este necesară o analiză. De aceea, voi propune colegilor din fracțiunea PDM să evalueze dacă nu ar fi oportună formarea unei comisii parlamentare, care să analizeze încălcările admise de candidați în alegerile din Chișinău, iar apoi să vină cu concluzii legate de clarificarea legislației electorale, astfel încât asemenea situații să nu mai poată avea loc. Și un exemplu este implicarea cetățenilor străini în alegerile din Moldova, legea a fost pur și simplu călcată în picioare tocmai de cei care ne-au propus să o inițiem. Acum ce o să facem în alegerile parlamentare după precedentul creat de ei? Vom sta să ne uităm la socialiști cum defilează prin Chișinău cu portretele liderilor din Federația Rusă? Din cauza acestei încălcări, nesancționată, din păcate, avem un precedent foarte periculos pentru alegerile din toamnă și va trebui să clarificăm această situație. Este straniu că s-a sancționat agitația electorală, dar s-a trecut cu vederea ceva ce cred că este mai grav - încălcarea legii în ce privește folosirea politicienilor străini în alegeri.

- Cum va gestiona PDM și Guvernul această situație dificilă generată de invalidarea alegerilor?

- Referitor la gestionarea situației, aș vrea să fac anumite referințe la modul în care unii au cerut Guvernului sau Partidului Democrat să se implice în rezolvarea acestei probleme. Pe lângă solicitările făcute public, am avut și solicitări directe sau sugestii, inclusiv din partea unor politicieni sau oficiali din afara țării. Acest lucru s-a întâmplat în special înaintea deciziei Curții de Apel. Au fost voci, care au cerut ca PDM și Guvernul să se implice pentru ca decizia să fie una pentru validarea alegerilor. Este un lucru total inacceptabil să ceri Guvernului sau unui partid politic să facă acest lucru.

- Dar cum se dorea să vă implicați?



- Am cerut tuturor celor care ne-au solicitat implicarea în acest caz să ne spună foarte clar cum văd ei intervenția noastră: ce să facă Guvernul? Să meargă peste judecători și să-i oblige să dea decizia care se cere? Ce să facă PDM? Să meargă peste cele 5 complete de judecători și să le solicite să scrie altă decizie? Cum ar putea să se ceară așa ceva? Evident că nimeni nu ne-a putut răspunde ce se dorește de la noi, ni s-a spus doar că se așteaptă o soluție favorabilă validării alegerilor. În aceste condiții, mă întreb, care a fost rolul acestor presiuni asupra Guvernului sau a PDM? Despre ce consolidare a statului de drept și european vorbim atunci când se vine cu astfel de abordări? Partidul Democrat este singurul partid care are în mod real de pătimit de pe urma invalidării alegerilor din Chișinău, chiar dacă nu ține de responsabilitatea noastră să schimbăm în vreun fel decizia luată. Și atunci apare întrebarea firească, cui i-a folosit toată această situație? Am urmărit ce spuneau zilele trecute unii formatori de opinie, că PDM trebuie să rezolve această situație fie prin neimplicare, fie prin implicare. Ca să înțelegeți și mai bine spre ce direcție s-a mers cu abordarea acestui caz. După cum vedeți, la această etapă avem și noi mai multe întrebări decât răspunsuri. Dar va veni timpul să le lămurim pe toate, inclusiv să înțelegem cine sunt beneficiarii reali ai acestei situații.

- Sunt voci care spun că invalidarea alegerilor ar putea duce la stoparea finanțărilor externe. Este pregătit Guvernul să facă față unei astfel de situații?



- Este un scenariu pe care eu nu prea mi-l imaginez, el ar sfida orice logică și realitatea. Este grav că au existat în aceste zile asemenea amenințări cu iz de șantaj, în special la adresa Guvernului, că dacă instanțele superioare nu vor da o altă decizie, Moldova ar urma să rămână fără finanțare din exterior. Iată aici s-a întrecut măsura în mod inacceptabil și eu cred că cei care operează cu astfel de amenințări la adresa țării noastre, indiferent că sunt politicieni din exterior sau din interior, ar trebui să realizeze ce consecințe pot să aibă acțiunile lor îndreptate împotriva unui stat. Este inadmisibil ca cineva să pedepsească o țară întreagă pentru o decizie a instanței, în condițiile în care Guvernul nu are nici o atribuție să intervină în astfel de situații. Dacă se dorește însă escaladarea situației în așa mod incorect, asta e o confirmare că în spatele acestei decizii ar putea exista alte interese și va trebui să intervenim ferm cu decizii, care să așeze lucrurile înapoi pe făgașul lor firesc.

- Va avea bugetul țării de suferit dacă se opresc sau se amână anumite finanțări din exterior?



- Știți bine că nu este vorba de sume mari pe care anul acesta ar fi urmat să le primească Guvernul din exterior. Fiind și an electoral, noi am prevăzut posibilitatea ca aceste sume să fie amânate sau anulate și dacă nu ar fi apărut invalidarea alegerilor din Chișinău, pentru că înțelegem cu toții anumite mișcări politice și posibile interese. Am identificat soluții alternative la aceste finanțări încă de la începutul anului. De aceea, nu se pune problema ca moldovenii să aibă de suferit financiar de pe urma unor astfel de decizii. Toate proiectele aflate în derulare vor fi duse până la capăt. Însă Republica Moldova va avea de suferit prin faptul că i se va face o uriașă nedreptate, Guvernul ar fi taxat în mod absolut incorect, pentru că nu s-a implicat în justiție să schimbe decizia privind validarea alegerilor din Chișinău. Oricât de straniu ar suna, asta este realitatea, pentru că Guvernul și-a îndeplinit absolut toate angajamentele convenite cu partenerii europeni. Deci, o astfel de decizie nu poate fi interpretată decât prin prisma unei astfel de concluzii extrem de nedrepte. Suntem pregătiți însă pentru orice fel de decizie, suntem gata să plătim și prețul acesta politic ca guvernare. Credem că e mai mic decât cel pe care l-am fi plătit, dacă am fi acceptat instigarea de a face presiuni asupra justiției. Sperăm însă că nimeni nu are interesul să escaladeze în mod periculos acum situația din Moldova, prin decizii incorecte și cu urmări imprevizibile. Asta doar ar complica și mai tare situația.

- Totuși, fiind un caz fără precedent în Moldova, nu e firesc să existe și astfel de reacții?



Situații în care instanțele de judecată au luat decizii în cadrul alegerilor sau al campaniei electorale au mai fost. Am avut și în anul 2014 o decizie în privința lui Renato Usatîi, când a fost scos din cursa electorală cu câteva zile înainte de alegeri, prin decizii ale instanțelor de judecată. De ce atunci nu s-a ieșit la proteste? De ce nu s-au oprit finanțările pentru Moldova? De ce liderii opoziției pro-europene nu au ieșit să critice acea decizie a instanțelor? Sau cum vine asta, apreciem decizia judecăților în funcție de interesul geopolitic sau personal? Nu se întrevede o mare diferență între decizia judecății de atunci și cea de acum, ambele sunt discutabile și contestabile. Diferența este că atunci opoziția de dreapta a stat acasă și s-a bucurat de scoaterea din cursă a lui Usatîi, că doar nu era din partidul lor, au considerat că instanța bine a decis. Iată cum se operează la noi cu duble standarde. Unde era atunci Maia Sandu? Era ministru din partea PLDM, partid care administra Justiția, deci a considerat că judecătorii au făcut treabă bună că au scos din cursă un candidat cu câteva zile înainte de alegeri, că doar nu era să-și critice partidul.

Să fie foarte clar, sunt ultimul care l-ar îndreptăți pe Usatîi sau l-ar apăra pentru decizia de atunci a justiției, știți bine ce comportament are față de PDM. Ceea ce vreau însă să scot în evidență este modul duplicitar în care se manifestă opoziția pro-europeană și susținătorii ei din afara țării, modul pur și simplu inadmisibil în care Republica Moldova este tratată uneori, când se aplică dublul standard.

- Dar care este ieșirea pe care o vedeți din această situație?



- Cred că ieșirea dintr-o astfel de situație nu este atât de simplă și nu se poate face într-o zi sau două. Mai întâi trebuie să înțelegem deplin pe ce s-au bazat deciziile, să vedem care sunt slăbiciunile legislative pe care le avem, să fie identificate anumite măsuri, care trebuie luate pentru viitor, ca să nu ne trezim cu astfel de situații în alegerile viitoare. Considerăm că situația nu trebuie escaladată, dacă nu vrem să ne trezim cu surprize și mai mari în țară, pentru că sunt sigur că anumiți ochi stau acum foarte bine ațintiți asupra Moldovei și abia așteaptă scânteia, care să declanșeze haosul în țară. Iar dacă cei din opoziția pro europeană își imaginează că acest haos va fi în favoarea lor, se înșală, nimeni nu stă să le facă astfel de cadouri. Cei care ar putea profita de acest haos cu siguranță nu sunt susținători ai parcursului european al țării.

- Ce opinie aveți despre protestele care au loc zilele acestea? Acolo se strigă și împotriva PDM, a dvs., a Guvernului.



- Este dreptul oamenilor să protesteze liber, atunci când au o nemulțumire. Este important însă ca ei într-adevăr să fie lăsați să-și exprime liber gândurile și nemulțumirile, să nu fie manipulați. Eu înțeleg de ce organizatorii deturnează mesajul protestului spre Guvern sau PDM, este an electoral și asta face parte din modalitatea lor de a-și face campanie electorală, deturnând atenția de la problema și cauza reală privind invalidarea alegerilor. Dar, ca și în cazul protestelor anterioare, oamenii se vor clarifica până la urmă care sunt intențiile organizatorilor. Vă amintiți doar că din protestele trecute s-a născut un partid, s-a dovedit că acesta a fost de fapt scopul organizatorilor protestelor.

De această dată se pare că oamenii sunt antrenați într-o activitate a cărei miză sunt alegerile parlamentare, iar toate aceste proteste au luat forma unui start de campanie pentru un bloc politic tripartit PPDA-PAS-PLDM.

Dar chiar și în aceste împrejurări, eu cred că este important să fie asigurate toate condițiile ca protestele să se petreacă liber și instituțiile să își facă datoria și să contribuie la desfășurarea acestor acțiuni în bune condiții și în deplină siguranță.