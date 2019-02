Vlad Plahotniuc, Pavel Filip și Andrian Candu: Mulțumim tuturor cetățenilor care au ieșit la vot

Liderii Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, Pavel Filip și Andrian Candu au susținut un briefing de presă în seara zilei de duminică, după încheierea alegerilor parlamentare și a referendumului consultativ din Republica Moldova.

Președintele PDM, Vlad Plahotniuc, a început prin a mulțumi tuturor cetățenilor care au fost la vot, exercitându-și opțiunea electorală în mod democratic. Liderul democrat a mulțumit, de asemenea, echipei Partidului Democrat pentru munca de campanie, dar și partenerilor externi și organizațiilor care au trimis observatori ai procesului electoral din Moldova.

Referindu-se la viitorul politic al țării, Vlad Plahotniuc a afirmat că fiecare deputat PDM va lucra pentru cetățeni, pentru a le face viața mai bună, considerând că toți politicienii și partidele care vor intra în Parlament, indiferent de orientare, ar trebui să-și pună un asemenea scop.

”Noi, cei din Partidul Democrat, nu avem politicieni cu care nu acceptăm să discutăm, nu avem subiecte pe care nu vrem să le discutăm, nu vom pune condiții, dar nu vom accepta nici condiționalități. Noi vrem să lucrăm pentru țară și să facem tot ce ne-am angajat la întâlnirile noastre cu oamenii”, a declarat președintele PDM, Vlad Plahotniuc.

Adresându-se în cadrul briefingului, premierul Republicii Moldova și prim-vicepreședintele PDM Pavel Filip a mulțumit tuturor celor care au fost implicați în organizarea alegerilor și care s-au achitat bine de această misiune.

”S-a dovedit că azi procesul de vot a fost transparent, liber și democratic”, a spus premierul Filip, remarcând interesul observatorilor.

Acesta a precizat că a vizitat mai multe secții de vot și a discutat personal cu diverși observatori ai procesului electoral.

”Eu am încredere că prezența masivă a observatorilor internaționali și nu numai va demonstra că aceste alegeri au avut loc în mod corect”, a subliniat Pavel Filip.

Prim-vicepreședintele PDM a remarcat și faptul că votul în diaspora s-a derulat impecabil, fără probleme și a mulțumit misiunilor diplomatice și tuturor celor implicați în organizarea votării dincolo de granițele țării. Pavel Filip a ținut să mulțumească și el membrilor PDM pentru activitatea din campanie, precum și cetățenilor care au participat la întâlnirile electorale ale Partidului Democrat.

Luând cuvântul în finalul briefingului de presă, speakerul Parlamentului și vicepreședintele PDM Andrian Candu a prezentat aprecierile sale pentru toți cetățenii moldoveni din țară și din străinătate care au venit la vot, dar și pentru cei care au votat PDM și candidații partidului în circumscripții.

”A fost o campanie foarte intensă, dar foarte frumoasă. Am reușit să fim foarte des printre oameni, am avut peste 5000 de întâlniri cu alegătorii și am interacționat cu peste 300.000 de cetățeni”, a declarat Andrian Candu.

Speakerul Parlamentului a ținut și el să sublinieze buna derulare a votului în diaspora și faptul că nu s-au repetat unele probleme care au avut loc la alegerile din 2016. Acesta a încheiat cu mulțumiri adresate echipei democrate pentru ceea ce a apreciat a fi ”cea mai frumoasă și activă campanie electorală”.