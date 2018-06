Vlad Plahotniuc: Partidul Democrat va încerca să rezolve definitiv criza gunoiului din Bălți

Astăzi, în cadrul briefingului săptămânal al Partidului Democrat din Moldova a fost discutată problema legată de depozitarea gunoiului menajer din Bălți.

În acest context, Partidul Democrat din Moldova va încerca să rezolve definitiv această criză, pentru ca cetățenii să nu mai aibă de suferit.

"Personal mi-a fost adresată o solicitare din partea unor responsabili de la Primăria Bălți, de a mă implica personal în soluționarea problemei, pe care încă nu au reușit să o rezolve acolo, și anume cea legată de depozitarea gunoiului menajer.



Poligonul, unde sunt depozitate deșeurile menajere din oraș, este gestionat de un agent economic, iar Primăria Bălți nu are acces liber la acest teren, fapt, care generează de mult timp numeroase conflicte, iar municipiul se sufocă din cauza deșeurilor neevacuate.



Ca urmare, am discutat astăzi, în ședință, cu colegii, soluțiile, prin care putem ajuta Primăria Bălți să rezolve definitiv această criză, inclusiv am discutat cu colegii posibilitatea exproprierii terenului respectiv de la agentul economic, care-l gestionează.



Reieșind din faptul că acest poligon, chiar dacă este gestionat de un agent economic din Chișinău, se află, de fapt, pe teritoriul la 2 sate (Țambula și Bilicenii Noi), iar primarul localității Țambula, ca și primarul de Bălți, este exponentul formațiunii politice „Partidul Nostru”, considerăm că este corect ca acest teren să fie transmis satului Țambula, astfel, încât să nu mai existe neînțelegeri și diverse speculații.



Aceasta este ceea, ce poate face Guvernul, iar Partidul Democrat, chiar dacă nu se află în relații de cooperare cu partidul, din care fac parte primarii celor două localități, consideră că, în astfel de situații de criză, în care cetățenii au de suferit, politica trebuie lăsată la o parte, iar Guvernul să sprijine orice Primărie, indiferent de apartenența politică a primarului localității.



Așa cum știți, în decembrie, tot la solicitarea autorităților municipiului Bălți, Guvernul s-a implicat și a ajutat atunci la soluționarea problemei, urmând ca ulterior autoritățile locale să găsească soluții ca aceste probleme să nu mai apară.



Acum, autoritățile locale din Bălți, (desigur, după transmiterea terenului cu pricina Primăriei Țambula, condusă de colegul lor de partid), chiar au toate condițiile să rezolve criza gunoiului menajer.



Dacă nici după asta nu vor rezolva problema deșeurilor, atunci - vorba ceea: Pe dansatorul prost și picioarele îl încurcă", a spus președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

PUBLIKA.MD amintește că problema gunoiului din Bălţi a pornit atunci când Primăria a suspendat abuziv contractul cu firma care se ocupa de colectarea deşeurilor stradale.

De atunci, resturile din preajma tomberoanelor, de pe străzi şi din curţi stau sub picioarele localnicilor.

Întreprinderile municipale nu fac faţă volumului mare de lucru, iar singurul agent privat contractat de autorităţi este responsabil doar de evacuarea gunoiului din curţile blocurilor.