Vlad Plahotniuc oferă, pentru prima dată, DETALII DIN DOSARELE FABRICATE DE FSB împotriva lui și a altor oficiali din Moldova

Dosarul fabricat de Moscova pe numele liderului Partidului Democrat din Moldova, dar şi cele pe numele altor oficiali moldoveni, nu este decât o reacţie a ruşilor, după ce autorităţile de la Chişinău au făcut publice informaţii despre Laundromat, despre spălarea celor 22 de miliarde printr-o bancă din Moldova, bani proveniţi din Rusia. Această anchetă se pare că a deranjat anumite persoane din Federaţia Rusă, care au început să facă presiuni. Despre acest lucru a mărturisit preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc într-un interviu pentru Deschide.md.

Potrivit lui Plahotniuc, anumite persoane din Federaţia Rusă au încercat să blocheze ancheta în acest caz. Ba mai mult, se punea presiune directă pe unii deputaţi în momentul în care votau legile cu privire la securizarea sistemului bancar din Moldova, iar mai apoi după ce a fost pusă în discuţie legea anti-propagandă.

"Cred că oricine a văzut informaţiile din spaţiul public înţelege foarte bine ce se află în spatele acestui dosar. Este o continuare a unor presiuni care deja au loc de mai bine de un an, nu doar asupra mea, dar şi asupra colegilor din Guvern, Parlament şi Coaliţie. Eu îmi gestionez singur situaţia, dar când deja s-a trecut la şantajarea altor colegi, a unor oficiali, s-a luat atitudine publică şi au fost făcute de către Ministerul Afacerilor Externe demersurile pe care le cunoaşteţi. De ce se recurge la acest şantaj? Mulţi ar aştepta să audă că e vorba de geopolitică, dar nu e asta sau cu siguranţă nu doar asta. Presiunile mari au început în momentul în care autorităţile au început să vorbească despre Laundromat, despre spălarea celor 22 de miliarde printr-o bancă din Moldova, bani proveniţi din Rusia. În momentul în care s-au făcut anumite acţiuni concrete în ceea ce priveşte persoanele implicate în acest caz şi în momentul în care acest subiect a căpătat notorietate internaţională, au început şi presiunile. Anumite persoane din Federaţia Rusă, direct interesate de acest caz, au încercat să determine guvernarea din Moldova să intervină pentru blocarea acestei anchete. Au fost, de asemenea, presiuni foarte directe asupra unor deputaţi în momentul în care se votau acele legi privind securizarea sistemului bancar, pentru că asta a însemnat inclusiv blocarea activităţii unor grupări din Federaţia Rusă care utilizau sistemul nostru bancar în scopuri ilicite. Presiunile s-au intensificat şi după ce a fost pusă în discuţie legea anti-propagandă, precum şi alte iniţiative", a spus liderul PDM, Vlad Plahotniuc.

Vlad Plahotniuc susţine că, doar într-un an, ruşii au făcut circa 20 de cereri la Interpol pe numele său, acest lucru demonstrând încă odată caracterul abuziv al acestei acţiuni de hărţuire. De fiecare dată, însă, aceste cereri erau respinse catalogate ca presiune politică.



"Dar cred că doar într-un an au fost aproximativ 20, asta ca să înţelegeţi mai bine caracterul abuziv al acestei acţiuni de hărţuire. Şi vedeți de câtă imaginație au avut nevoie ca să inventeze atâtea fapte diferite. Nu a mers o acuzaţie, au căutat alta şi tot aşa, până ce au văzut că Interpol le tot respinge pe motiv că sunt acţiuni de hărţuire politică. Apoi au obţinut acele decizii judecătoreşti în speraţa că vor fi mai convingători la Interpol, dar şi acestea au fost respinse pe acelaşi motiv, că reprezintă presiune politică. Sunt şi alţi colegi, din Guvern sau Parlament, care au fost vizaţi în astfel de acţiuni de hărţuire politică, unii dintre ei, la fel, cu nenumărate solicitări trimise către Interpol, care însă le-a respins și pe acelea", a spus liderul democraţilor, Vlad Plahotniuc.

Preşedintele PDM a mai declarat că în momentul în care autorităţile de la Chişinău au făcut publice detalii din dosarul Laundromat, a fost contactat de anumite persoane de la Moscova care l-ar fi ameninţat, solicitându-i chiar să fie stopată ancheta. Vlad Plahotniuc precizează că acesta nicidecum nu este un conflict personal, aşa cum a scris presa, menţionând că până a deveni liderul PDM şi a începe să coordoneze activitatea politică a Coaliţiei de la Chişinău nu a avut conflicte cu cei din Federaţia Rusă.

"De foarte multe ori în presă s-a scris, uneori în mod exagerat, despre relaţiile mele cu persoane influente din Federaţia Rusă. Eu am avut şi am prieteni acolo, relaţia mea cu ei nu s-a schimbat, dar chiar dacă sunt persoane influente, nu le-am cerut niciodată să intervină pentru a opri aceste abuzuri. Cum spuneam, presiunile şi şantajul asupra mea au început în momentul în care autorităţile au făcut publice detalii din dosarul Laundromat. Iar aici nu merg pe presupuneri. Am fost contactat în acea perioadă de anumite persoane de la Moscova care mi-au spus foarte clar ce urmează dacă acest subiect nu este închis şi s-a venit cu o listă de solicitări, inclusiv să fie stopată ancheta în cazul Laundromat, solicitări care nu au fost satisfăcute de către mine.

A urmat exact hărţuirea promisă, dar nu am făcut mare caz câtă vreme a fost vorba de mine, însă când s-a trecut la presiuni asupra oficialilor guvernamentali şi parlamentari, deja problema a devenit mai complexă. La asta s-au adăugat şi alte acţiuni ale guvernării pe care cei din Federaţia Rusă, probabil instigaţi şi de partidele pe care le susţin în Republica Moldova, au încercat să le blocheze prin aceste presiuni asupra oficialilor. Deci nu vorbim de nici un fel de conflict personal.

Eu, până să fiu lider al Partidului Democrat şi să coordonez activitatea politică a Coaliţiei, nu am avut conflicte cu cei din Federaţia Rusă. Dimpotrivă, am avut o relaţie echilibrată, chiar dacă de unii eram acuzat în mod fals că încerc să scot Moldova de pe calea proeuropeană, în parteneriat cu ruşii. Astăzi toată lumea poate judeca după acţiunile mele şi înţelege cât de false au fost acele acuzaţii. Ca şi altele, de altfel.

Și dacă vreți să aveți o mai mare claritate cu ce instrumente mediatice camuflate lucrează mai nou Moscova, vă recomand să analizați care sunt cele două televiziuni așa-zis pro europene, pe care le folosesc. Sunt televiziuni care, pe de o parte cer finanțări europene, pe de altă parte activează în aceste scheme de hărțuire politică derulate de serviciile secrete ruse. Cred că anul electoral ne va aduce multă claritate și în privința unor persoane care activează în interesul acestor servicii. Ele își ascund tot mai greu activitățile, urechiușele deja sunt la vedere", a declarat în interviul pentru Deschide.md, preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc.

Întrebat despre rolul lui Usatîi în acest dosar şi declaraţiile făcute de penalul fugar de la Bălţi, Vlad Plahontiuc a declarat că nu ştie cu exactitate ce denunţ a făcut acesta, deoarece nu a primit niciun act oficial din dosarul politic fabricat la Moscova. Mai mult decât atât, liderul democraţilor este sigur că denunţul nu este public deoarece ruşii îşi dau bine seama cât de evidentă este făcătura lor.

"Un rol tare bun al presei este că furnizează o arhivă extraordionară a evenimentelor. Dacă citiţi presa din acea perioadă (nr. anul 2014), o să vedeţi câte articole cu acuzaţii la adresa mea erau: că Usatîi ar fi fost proiectul meu politic, că eu sunt în spatele a tot ce face el şi altele. Eu nu ştiu exact ce denunţ a făcut, nu am primit nimic oficial din acel dosar fabricat politic la Moscova, dar nici nu mă preocupă. Ei siguri îl ascund, deoarece înţeleg cât de evidentă e făcătura lor", a declarat preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc.

