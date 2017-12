Vlad Plahotniuc, mesaj de felicitare pentru toţi cetăţenii cu ocazia Anului Nou

Preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, i-a felicitat pe toţi cetăţenii Republicii Moldoa cu ocazia Anului Nou. Liderul PDM a menționat că tot ceea ce a construit şi proiectat în anul 2017 va aduce roade bune în anul ce urmează.

"Mai sunt câteva ore până în 2018. Vă doresc tuturor să intrați în noul an cu încredere în ziua de mâine și cu speranță în buna dezvoltare a țării noastre.

Sunt convins că tot ce am construit sau am proiectat, fiecare cetățean în parte, sau la nivel de guvernare, ne va aduce roade bune la anul.

Haideți să demonstrăm, în 2018, un pic mai multă solidaritate socială pentru viitorul Republicii Moldova.

Să manifestăm și un pic mai multă cutezanță în visele, în aspirațiile și în munca noastră.

Vă doresc să-i aveți pe cei dragi aproape, nu doar de sărbători, ci cât mai mult timp posibil.

Să fiṭi sănătoṣi și să vă bucuraṭi de fiecare izbândă în activitatea voastră. La Mulți Ani!" a scris Vlad Plahotniuc pe o reţea de socializare.