Vlad Plahotniuc, la Orăşelul de Crăciun din Nisporeni: Alături de pământenii mei am trăit momente frumoase (FOTO)

Atmosferă de poveste la Nisporeni, unde a fost inaugurat cu mult fast un Orășel de Crăciun. Aici nu lipseşte bradul de sărbătoare, patinoarul şi toboganele pentru copii, dar şi căsuțele cu bucate tradiţionale şi vin fiert. Surpriza a venit din partea fondatorului Fundaţiei Edelweiss, Vlad Plahotniuc.

"Atmosfera magică a celor mai frumoase sărbători din an se găsește în Orășelul de Crăciun din Nisporeni – un cadou pe care l-am făcut nisporenenilor, la solicitarea tuturor copiilor din raionul în care m-am născut. Împreună cu colegii de la Fundația Edelweiss am vrut să le împlinim visul. Aseară, la inaugurarea orășelului, am trăit alături de pământenii mei momente frumoase", a scris Vlad Plahotniuc, fondatorul Fundaţiei Edelweiss.

Orăşelul de Crăciun din Nisporeni va fi deschis până la sfârşitul lunii Februarie, iar accesul este gratuit.