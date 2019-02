Vlad Plahotniuc, la întâlnirea cu elevii şi profesorii Şcolii Profesionale din Nisporeni: Sistemul de învăţământ profesional va fi reformat (FOTO)

Sistemul de învăţământ profesional necesită o reformare pentru a fi adaptat la cerinţele pieţei muncii. Astfel, va fi asigurată creşterea economică, lucrul care va permite realizarea mai multor proiecte pentru dezvoltarea ţării. Este promisiunea candidatului PDM în circumscripţia nr. 17, Vlad Plahotniuc, făcută în cadrul unei întâlniri cu elevi şi profesorii Şcolii Profesionale din Nisporeni.

Instituţia poate fi considerată drept un exemplu al şcolilor, în care se practică şi învăţământul dual. Clasele de lecţii practice sunt dotate cu echipament modern, achiziţionat cu suportul fondurilor elveţiene. Vlad Plahotniuc s-a interesat de condiţiile pentru elevi şi a vizitat o clasă de lecții practice pentru viitorii vinificatori.



"Am introdus soiul şi acum vom afla rezultatul. Zaharul în acest vin este de 1,4".



Candidatul PDM în circumscripţia din Nisporeni a vizitat şi una dintre cele mai moderne secţii de producere a vinului din ţara, aflată chiar pe teritoriul Şcolii Profesionale din Nisporeni.



"Este un vin foarte solicitat acum în Europa, are o aromă implinită."



Ulterior, Vlad Plahotniuc a lăsat şi un un mesaj de susţinere şi încurajare în cartea de mulţumiri a instituţiei. În cadrul vizitei, candidatul PDM şi membrii echipei sale au avut o discuţie cu elevii şi profesorii din aceasta instituţie. Principalele subiecte au vizat proiectele deja implementate şi reformele ce urmează a fi făcute imediat după alegeri.



"Noi considerăm că ar trebui în fiecare zonă de întărit o şcoală profesională anume pentru tineretul din sat", a spus o profesoară.



"Noi o să purcedem la o reformă în sistemul acesta. Trebuie să dăm o mare atenţie ca să dezvoltăm şi economie, şi diferite ramuri ai ramuri sistemului profesionist, doar că să facem asta după alegeri. Decizii iau colegi în dezbateri multe, profesioniste", a declarat Vlad Plahotniuc, candidat în circumscripţia nr. 17, Nisporeni.



În cadrul discuţiilor, au fost abordate şi alte probleme sociale.



"Aţi ridicat salarii la acela, la acela, dar la participanţii războiului de la Nistru de ce nu se ridică niciun leu?"



"În Parlamentul Republicii Moldova există un proiect de lege privind majorarea alocaţiei de la 100 până la 500 de lei. În contextul continuităţii, sigur, va fi votat acest proiect", a declarat Viorica Dumbrăveanu, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.



Oamenii l-au îndemnat pe Vlad Plahotniuc să continue reformele iniţiate şi după alegeri.



"O iluminare parcă eşti într-o zi albă. Vă mulţumesc din suflet pentru faptul ce aţi făcut pentru Nisporeni, pentru ce o să continuaţi să faceţi", a spus o femeie.



"Lucruri bune, lucruri demne, lucruri frumoase, făcute cu dragoste de oameni, făcute cu dragoste de neam. Lucrurile au pornit deja să iau o altă amploare. Vrem să ştim cum o să mergem mai departe, cum ne să realizăm, cum să purcedem spre acel viitor progresiv", a declarat Dumitru Lupei, directorul Şcolei Profesionale, Nisporeni.



"Împreună cu Vlad Plahotniuc am făcut multe lucruri frumoase aici, la Nisporeni. după alegeri continuă viaţă şi iarăşi împreună cu Dumneavoastră trebuie să facem multe lucruri, avem şi un plan de perspectivă", a spus Vasile Bîtca, preşedintele organizaţiei raionale Nisporeni a PDM.



"Alţii au promis şi au spus că ei nu au de unde da salarii. Din tot spectru de formaţiuni politice voi nu o să găsiţi o altă formaţiune care are o echipă competentă. Noi suntem cei cu faptele, nu cu vorbele", a declarat Vlad Plahotniuc, candidat în circumscripţia nr. 17, Nisporeni.



Vlad Plahotniuc a mai vizitat Şcoala Sportivă din Nisporeni, în care practica haltere, pe vremea când era elev. Fostul său antrenor, Grigorie Braşoveanu, îl ţine minte pe liderul PDM, ca pe un discipol ambiţios şi harnic.



"Învăţa bine, frecventa şi şcoala de sport, şi şcoala de muzica, peste tot reuşea. Este o dovadă de caracter puternic. A fost vicecampion al Republicii Moldova la juniori. Sportul, în genere, îi căleşte pe oameni şi învaţă să invingă grăutăţile. 90 la sută, ar trebuie şi cred că o să voteze pentru deputatul nostru, Vlad Plahotniuc", a declarat Grigorie Braşoveanu, directorul Şcolei Sportive, Nisporeni.



Vlad Plahotniuc a răspuns la întrebările profesorilor şi sportivilor, care nu au ezitat să facă poze cu politicianul. Antrenorii de la Şcoala Sportivă din Nisporeni se pot mândri cu mai mulți campioni europeni la haltere. Printre ei se numără şi Igor Bour.



"Vlad Plahotniuc a făcut foarte multe lucruri frumoase, chiar reaînovarea arenei noastre, pentru copii, pentru sportivi, drumuri. La noi în sala a adus în 2010 cinci haltere noi-nouţe, a adus echipamente la copii", a declarat Igor Bour, primul campion european la haltere din Moldova.



Școala sportivă se află pe teritoriul stadionului, care în prezent este în proces de modernizare, conform standardelor internaţionale. Proiectul prevede şi construcţia unui hotel. Investiţiile în cadrul acestui proiect ajung la 130 de milioane de lei.