Vlad Plahotniuc la hramul localității Vărzăreşti. Liderul democrat i-a îndemnat să pună umărul la dezvoltarea localităţii (GALERIE FOTO)

Sărbătoarea a început la biserică, unde a fost oficiat serviciul divin. Apoi, localnicii au mers în centrul satului, unde meşterii populari şi-au expus creaţiile, iar cei mai curajoşi săteni s-au întrecut la trântă. Și copiii au avut parte de distracții. Pentru ei au fost instalate mai multe tobogane."Ne mândrim cu satul nostru. E foarte frumos, oamenii sunt minunaţi şi trăim bine aici", a spus o femeie."Aici ne-am născut, aici am crescut, aici am copilărit. Suntem foarte mulţumiţi. Aşa petrecere frumoasă în sat nu am avut demult", a declarat o altă femeie."Mulţi ani, prosperare şi realizări cât mai frumoase", a spus o femeie.Mai mulţi artişti din ţară au întreținut atmosfera de sărbătoare."Născut aici, hoinărit prin toate aceste coline de aici, ca şi voi. Poate m-am rătăcit puţin prin Chişinău, dar niciodată nu am uitat şi nu am să uit de unde m-am pornit. Am considerat şi am să fac tot timpul ca noi să revenim la pământurile de unde am venit, să ajutăm meleagul. Şi toate proiectele, care au avut loc aici şi care vor mai fi se datorează faptului că noi trebuie să întoarcem ceva locului de unde ne-am pornit", a spus Vlad Plahotniuc , președintele PDM "Dragi locuitori ai comunei Vărzăreşti. Vreau, din numele meu personal să vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi cu primarul, împreună cu echipa PDM , care este în primăria Vărzăreşti şi în raionul Nisporeni. Eu vreau să vă doresc mulţi ani, succese, realizări cât mai mari", a spus Vasile Bîtcă, preşedintele OT Nisporeni a Partidului Democrat din Moldova."Vreau să vă doresc multă sănătate, înţelepciune, răbdare, bunăstare în familiile dumneavoastră", a spus Constantin Ungureanu, primarul comunei Vărzăreşti, Nisporeni.