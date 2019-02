Vlad Plahotniuc în vizită la Iurceni, Zberoaia și Vărzăreşti. Dezvoltarea satelor, o prioritate pentru PDM

"Noi ne mândrim cu Nisporeniul, am iubit tot timpul aceste pământuri, niciodată nu am plecat cu adevărat de aici. Am avut grijă să menţinem satul şi să întoarcem satului ceea ce noi toţi luăm când plecăm. Noi luăm ceea ce ne ajută să supravieţuim, începând de la educaţie, sănătate, memoria neamului", a declarat Vlad Plahotniuc , candidat în circumscripţia 17, Nisporeni, Străşeni."S-au făcut drumurile, grădiniţa, casa de cultură, mai multe, de toate. Se vede până acum ce s-a făcut şi sperăm şi mai departe să continue lucrări bune pentru sat şi pentru popor.""Noi vrem să fim incluşi în circuitul turistic, care este în Moldova, pentru că noi avem cu ce, vrem să ne mărim muzeul."Proiectele iniţiate de democraţi, printre care, sunt apreciate şi de oamenii din Zberoaia. Pe unii, schimbările pozitive din ultimii doi ani i-au făcut să revină din străinătate și să-și găsească un rost acasă."Doi ani în urmă, aveam nişte drumuri că nu se vedeau casele din noroi şi acum, chiar vă mulţumim din suflet. Sunteţi un exemplu.""Acum, că m-am întors, stau şi mă gândesc ce pot eu să fac la mine în ţară, la momentul dat.""Noi am pregătit totul pentru ca să începem să schimbăm satele. Şi o să le vedeţi schimbate, cu fiecare an, o să vedeţi că a apărut o şcoală nouă, că o apărut o grădiniţă, dacă sunt mulţi copii", a menționat Vlad Plahotniuc , candidat în circumscripţia 17, Nisporeni, Străşeni."În vara anului 2018, de la guvernul actual, am primit 300 de mii de lei pentru blocul alimentar şi sanitar. Pentru grădiniţa noastră e ca o poveste. Intri şi nu-i vine a crede că la noi în instituţie au fost făcute aşa lucrări şi aşa renovări.""Ce ne spuneţi pe noi ne motivează, ne încurajează, în primul rând, pe mine şi pe colegii mei, pe care doar asta îi alimentează, ne încurajează şi ne motivează să mergem mai departe, deja şi cu mai mare viteză şi cu mai multe rezultate", a declarat Vlad Plahotniuc , candidat în circumscripţia 17, Nisporeni, Străşeni.