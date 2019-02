Vlad Plahotniuc, în vizită la întreprinderile din Capitală pentru a vedea cum funcţionează reforma fiscală adoptată de guvernare

Mediul de afaceri reprezintă un segment important, care trebuie susținut, pentru că este un generator de locuri de muncă şi care asigură bunăstare. De această părere este preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc.

Liderul democraţilor a mers la mai multe întreprinderi din Capitală, pentru a vedea cum funcţionează reforma fiscală adoptată de guvernare, după ce ani în șir antreprenorii s-au plâns că sunt sufocați de birocrație, taxe, impozite și controale nejustificate. Una dintre fabricile vizitate a fost cea mai mare și veche întreprindere din industria ușoară din țara noastră. Cei peste 600 de angajați produc haine pentru magazinele din Moldova, dar și pentru branduri mondiale cu renume.



Președintele PDM, care are o vastă experiență în business și cunoaște problemele de aici, le-a spus angajatorilor și angajaților că a ținut neapărat să îmbunătățească situația din domeniu. Și asta deoarece mediul de afaceri reprezintă motorul de dezvoltare a economiei unei țări și trebuie susținut pe deplin de autorități.



"Noi ne-am gândit şi Guvernul, din 2016, a intervenit cu politici fiscale, care au ajutat întreprinderile să se simtă şi mai bine", a declarat Vlad Plahotniuc.



Directorul fabricii de textile, Tamara Luchian, muncește de 46 de ani în domeniu și spune că orice măsură în favoarea businessului aduce beneficii nu numai agenților economici, ci și angajaților.



"Tot ceea ce se face este pentru beneficiul fiecărui agent economic, pentru fiecare persoană şi noi suntem proiecte, noi suntem pentru susţinere", a menţionat Tamara Luchian, directorul fabricii de textile.



Schimbările spre bine sunt simţite şi de angajaţii fabricii, care ridică salarii mai mari: "Deodată a fost complicat, dar acum este mai uşor. Sunt bucuroasă că muncesc şi este de lucru".



Un rol important în implementarea reformei fiscale a avut-o și ministrul degrevat al Economiei, Chiril Gaburici, care candidează pentru funcția de deputat în circumscripţia cu numărul 31 din Chișinău. El a profitat de vizita la fabrică și a probat un sacou.



O angajată s-a oferit să-i calce sacoul lui Vlad Plahotniuc.



"Cea mai mare recunoştinţă a dumneavoastră este faptul că întreaga lume, oameni de toate naționalitățile poartă haine pe care scrie că este fabricat în Moldova şi eu pentru asta vă mulțumesc", a precizat Chiril Gaburici, candidat PDM în circumscripţia 31, Chişinău.



Reducerea numărului instituțiilor de control şi de acte permisive permit dezvoltarea mai rapidă şi unei alte companii din Capitală, care produce lacuri şi vopsele și deține o rețea de magazine de bricolaj. În ultimii trei ani, salariul mediu a crescut cu 1.800 de lei.



"Ne-a permis să înţelegem că lucrăm normal, fiindcă, în alte condiţii, la noi trei persoane alergau pe la instanţe să aducă o hârtie, să ducă altă hârtie şi să demonstreze că este nevoie de a treia hârtie, care nu ştiu pentru ce ne trebuie", a punctat Nicolae Tricolici, director de întreprindere.



O situație mai bună este şi la Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova". Actuala guvernare a reuşit să plătească toate restanțele salariale, în valoare de 104 milioane de lei, acumulate până în 2015.



"Am fost nevoiţi să ne implicăm şi noi, pentru ca angajaţii să fie remuneraţi, pentru că eu am spus că este inadmisibil ca, timp de jumătate de an, să nu primiţi salariile", a afirmat Vlad Plahotniuc, candidat PDM.



"Cum să nu te bucuri, dacă e munca noastră. Am 25 de ani lucraţi aici, să se bucure lumea, să aibă un loc de muncă", a spus un angajat.



Președintele PDM, Vlad Plahotniuc, a mers să discute şi cu angajaţii de la "Moldtelecom". Aceștia s-au interesat de planurile formaţiunii de la guvernare, după alegerile din 24 februarie.



"La ce proiecte investiţionale majore în Republica Moldova ne putem aştepta, bucura în viitor?", a întrebat o angajată.



"Vrem să facem centura oraşului, acolo unde putem. Vrem să construim autostrade. Vrem ca, în fiecare sat, anul viitor, să construim de două ori mai mult faţă de ce am construit în acest an. Vrem să avansăm mai departe cu gazificarea satelor apa și canalizarea", a conchis Vlad Plahotniuc.