Vlad Plahotniuc în discuție cu locuitorii din Iurceni, Vărzărești și Zberoaia. Partidul Democrat are grijă de satele Moldovei

Președintele PDM Vlad Plahotniuc a discutat joi cu locuitorii din satele Iurceni, Zberoaia, Vărzărești din raionul Nisporeni, unde candidează pe circumscripția uninominală nr. 17.

Vlad Plahotniuc a afirmat că dezvoltarea satelor va rămâne o prioritate pentru Partidul Democrat.

"Mă mândresc cu Nisporeniul, am iubit tot timpul aceste pământuri, niciodată nu am plecat cu adevărat de aici. Am avut grijă să întoarcem satului ceea ce noi toți luăm când plecăm. Noi luăm ceea ce ne ajută să supraviețuim, începând de la educație, sănătate, memoria neamului", a declarat Vlad Plahotniuc.

Liderul democrat a mai spus că PDM va continua să investească în proiectele de dezvoltare a localităților "Noi am pregătit totul pentru ca să începem să schimbăm satele. Și o să le vedeți schimbate, cu fiecare an, o să vedeți că a apărut o școală nouă, că o apărut o grădiniță, dacă sunt mulți copii", a menționat Vlad Plahotniuc.

Locuitorii din raionul Nisporeni au spus că, în perioada guvernării PDM, s-au făcut investiții majore în modernizarea satelor, iar lucrurile bune trebuie să continue.



"S-au făcut drumurile, grădinița, casa de cultură, mai multe, de toate. Se vede până acum ce s-a făcut și sperăm și mai departe să continue lucrări bune pentru sat și pentru popor", a spus un locuitor din Iurceni.



Proiectele inițiate de PDM, printre care ”Drumuri bune pentru Moldova”, sunt apreciate și de oamenii din Zberoaia. Pe unii, schimbările pozitive din ultimii doi ani i-au făcut să revină din străinătate și să-și găsească un rost acasă.



Vlad Plahotniuc a arătat că aprecierea oamenilor îl motivează să promoveze mai multe lucruri bune, iar PDM va merge mai departe cu mai mare viteză și mai multe rezultate.