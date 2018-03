Vlad Plahotniuc îi răspunde dur unui reprezentant OSCE care a făcut declaraţii ofensatoare la adresa Moldovei şi a moldovenilor.

finanţat de Kremlin. Săptămâna trecută, Frattini s-a aflat într-o vizită la Moscova, unde a ţinut o prelegere la Academia Diplomatică și a purtat discuţii cu prietenul său Serghel Lavrov. Acesta a şi acordat un interviu postului de televiziune RT

Frattini a afirmat că acum există probleme mai serioase şi mai grave, de care depinde direct cum vor derula în continuare relațiile dintre autoproclamata republică nistreană şi Republica Moldova. Şi că solicitarea Republicii Moldova privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării noastre este una desprinsă de realitate.

"Aceste abordări sunt rupte de realitate. Nu e justificat în niciun fel să discutăm acum despre prezența militară rusă, până când nu vom soluționa pachetul de probleme, care include și alte momente importante", a declarat Franco Frattini, reprezentant al OSCE pentru Transnistria.

În acest sens, Vlad Plahotniuc a venit cu unele declaraţii:

"Înțelegem preocuparea Dumnealui în promovarea unor mesaje, care ar asigura în continuare susținerea, inclusiv financiară, pentru OSCE din partea Rusiei, însă, atenționăm, că asemenea mesaje spuse la Moscova sau oriunde, pot avea cel mai dăunător efect pentru rezolvarea problemei transnistrene.



Ba chiar mai mult, asemenea declarații nechibzuite pot bloca și deturna definitiv progresele noastre în negocierile curente, când noi, cu forțele proprii, am avansat foarte mult în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, dialog, în care am găsit compromis pe mai multe subiecte concrete și am semnat acordurile respective (evitând, totodată suveranizarea Transnistriei).

Am mai avut în trecut situații, când, doar din ambiția unor funcționari internaționali de a marca un succes formal în rezolvarea conflictului, s-a încercat impunerea semnării anumitor documente în dezavantajul suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.



Dar nu înțelegem, de ce acum, când înregistrăm pentru prima dată în ultimii 15 ani progrese reale în apropierea ambelor maluri ale Nistrului, eforturile noastre și progresul autentic în negocieri sunt zădărnicite prin declarații conjuncturiste și subversive din partea unor funcţionari.

Vreau să le amintesc tuturor, că noi suntem un popor, care a trăit o tragedie cumplită acum 26 de ani. A fost război aici... am pierdut vieți omenești, au rămas femei văduve și copii orfani, ne-a fost divizată țara. Iată de ce, orice declarație care ne sfidează memoria colectivă și rațiunea noastră de a fi, ca stat suveran, este fie nechibzuită, fie foarte cinică.

Îi aducem la cunoștință domnului Frattini, precum și tuturor celor interesați de acest subiect, că, pentru Republica Moldova, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul nostru este și va rămâne o prioritate, pe care sperăm să o sprijine în continuare comunitatea internaţională, inclusiv şi Federaţia Rusă", a declarat Vlad Plahotniuc , preşedintele PDM

Vlad Plahotniuc i-a răspuns dur lui Franco Frattini, după ce acesta a acordat un interviu postului propagandistic Rusia Today şi a venit cu unele declaraţii ofensatoare la adresa Moldovei şi a moldovenilor.