Vlad Plahotniuc: Ghişeul Unic funcţionează, dar încă nu aşa cum ar trebui. Unii funcționari au un comportament nepotrivit față de cetățeni

În cadrul şedinţei săptămânale de astăzi a Partidului Democrat din Moldova, preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc a venit cu unele declaraţii, privind neajunsurile funcţionării Ghişeului Unic.



"Un alt subiect discutat este cel legat de funcționarea Ghișeului Unic, creat să-i ajute pe oameni să perfecteze documentele într-un singur loc, într-o perioadă foarte scurtă, fără ca oamenii să mai fie fugăriţi de la o instituţie la alta. Ghişeul unic funcţionează, dar pe de-o parte, încă nu așa cum ar trebui să funcţioneze. Sunt cazuri când unii funcționari care deservesc oamenii în acest ghişeu au un comportament nepotrivit față de cetățeni. În multe locuri, ne semnalează oamenii că se fac cozi enorme pentru a fi deserviți. Desigur există şi probleme cu orarul de lucru nu tocmai convenabil cetățenilor.



Am invitat astăzi conducerea Agenției Servicii Publice la ședința săptămânală, am transmis sesizările pe care le avem de la cetățeni și am cerut ca aceste neajunsuri să fie eliminate în cel mai scurt, posibil timp. Suplimentar, am solicitat condurerii Agenţiei să fie elaborat un chestionar, privind calitatea serviciilor prestate, care să fie îndeplinit de cetăţeni la ieșirea din sediul Ghișeului Unic, pentru ca şi noi să cunoaştem situaţia reală şi să ştim cum să acţionăm mai departe", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.