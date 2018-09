Vlad Plahotniuc despre vizitele PDM în teritoriu: Este prima dată când un partid de guvernare merge la cetățeni să-i asculte în mod real (VIDEO)

"Am discutat despre vizitele noastre în teritoriu, am rugat să ne spună ei despre problemele identificate și despre solicitările oamenilor față de guvernare. Este pentru prima dată când un partid de guvernare merge la cetățeni să-i asculte şi în mod real își construiește agenda și proiectul politic după asteptările oamenilor.

Zilele trecute am fost și eu în teritoriu, unde am participat la mai multe evenimente, inclusiv la o întâlnire cu oamenii în satul Micleușeni, raionul Strășeni cu ocazia inaugurării unei noi porțiuni de drum în acest sat.

În discuția, pe care am avut-o cu cetăţenii eu am constatat că oamenii apreciază înalt munca noastră a guvernării, dar fac şi diferența clară între activitatea de eficienţă a guvernării Partidului Democrat și guvernările, care au fost până la noi, care doar promiteau și nu se țineau de cuvânt.

Unul dintre cetăţenii acestui sat, domnul Leonid Cebotari, apropo are un vin foarte bun, a abordat un șir de întrebări, care-i preocupă astăzi pe oameni, în mai mai mare parte subiectul realizării producției agricole, care am întâlnit această problemă şi în aşte părţi, în alte sate, care s-au confruntat de fapt şi colegii noştri plecând în teritoriu, în toată Republica, rezolvarea acestei probleme am şi pus-o astăzi deja în sarcina responsabililor din executiv şi sperăm că în foarte puţin timp, într-o săptămână ei vor veni cu soluţii la ace3adstă problemă.

Totodată, acest domn printre altele ne-a relatat că şi el şi sătenii au fost martorii de zeci de ani, de când guvernările precedente le-au tot promis că vor veni şi le vor face drumuriledumnealui ne-a povestit cum zeci de ani guvernările din Moldova le-au promis drumuri în sat și doar Partidul Democrat a fost partidul care s-a ținut de cuvânt și de acum oamenii din sat au drum asfaltat în fața porții.

Ne bucură să știm că, asemenea acestui cetățean noi avem aprecierile şi la alţii, deoarece proiectul Drumuri Bune pentru Moldova este extins şi se construieşte în toată ţara.

Ca să vă convingeți că aceste aprecieri ale cetățenilor sunt obiective şi vorbele noastre nu sunt vorbe goale am să vă prezint doar câteva cifre statisticecare care vor confirma clar diferenţa PDM şi guvernările precedente.

Primul exemplu – DRUMURILE. Drumurile construite şi reparate în Republica Moldova.

În perioada anilor 2009-2016, adică pe durata la 7 ani înainte ca Partidul Democrat să-și asume guvernarea în Republica Moldova, s-au făcut mai puțin de 1000 de kilometri de drumuri, ceea ce înseamnă aproximativ câte 140 de kilometri de drumuri pe an.

Şi ca comparaţie noi însă, într-un singur an, în anul 2018, finalizăm și reparăm peste 1.600 kilometri de drumuri, ceea ce înseamnă de 12 ori mai mult decât guvernările precedente.

Ei 140 de kilometri pe an, noi 1600 de kilometri pe an.

Alt exemplu – APROVIZIONAREA CU APĂ:

În perioada anilor 2009 – 2016, în aceiași 7 ani de către guvernarea precedentă, la rețeaua de apă au fost conectați aproximativ 54 de mii de beneficiari, ceea ce înseamnă raportat la aceeaţi perioadă, la şapte ani doar câte 7.500 de persoane pe an.

Să facem o comparaţie, noi doar ultimii doi ani după ce Partidul Democrat a preluat guvernarea, noi am conectat la reţelele de apă 106 mii de beneficiari în doi ani, ceea ce înseamnă 53 de mii de beneficiari pe an, dacă facem o comparaţie este de 7 ori mai mult decât pe timpul guvernărilor precedente.

Acestea sunt cifre absolut record pentru guvernările moldovenești de la independență încoace: