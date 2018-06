Vlad Plahotniuc despre victoria lui Andrei Năstase: Guvernul și Primăria sunt ale cetățenilor și trebuie să conlucreze, indiferent ce culoare politică au conducătorii

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA.MD, Vlad Plahotniuc, preşedintele Partidului Democrat din Moldova, a spus cum apreciază rezultatul alegerilor încheiate recent, pe cine PDM a susținut în aceste alegeri, de ce PDM nu a ieșit și în turul doi să-l susțină pe Andrei Năstase sau măcar să ceară un vot împotriva socialiștilor.

T: Chișinăul are un nou Primar, cum apreciați rezultatul alegerilor încheiate recent?

Vlad Plahotniuc: Sunt mai multe lucruri care trebuie remarcate după aceste alegeri. Voi începe cu faptul că, în ciuda speculațiilor și a unor campanii de manipulare, alegerile s-au desfășurat democratic și corect , iar o dovadă este inclusiv faptul că primar a devenit un reprezentant al opoziției. Vă amintiți cât de multe manipulări au existat în această campanie electorală că alegerile vor fi fraudate, în ambele tururi tema asta a fost una principală. S-a dovedit că nu a fost așa și că totul a fost doar minciună și victimizare. Din păcate, cei care au promovat aceste mesaje false nu au avut apoi bunul simț să aprecieze public modul în care s-au desfășurat aceste alegeri, s-au bucurat însă de rezultatul lor.

Un al doilea lucru de remarcat este că se termină perioada de instabilitate politică la Primărie, fiindcă stabilitatea este necesară nu doar la nivel național, ci și la nivelul municipiului Chișinău și e momentul să se înceapă să se muncească în mod sistematic pentru oameni, pentru rezolvarea problemelor orașului.

În ceea ce privește rezultatul alegerilor, având în vedere prezența redusă a oamenilor la vot, nu putem remarca vreo victorie, dar avem o înfrângere importantă pentru socialiști, care în ultima perioadă luaseră un avânt cam mare și cred că acest rezultat o să le mai tempereze visul de a câștiga de unii singuri alegerile parlamentare, asa cum se lăudau. La fel de important este semnalul dat de electoratul din Chișinău, prin care capitala merge mai departe pe calea pro-europeană. Ce țară cu aspirații pro europene mai eram noi cu un socialist primar și un socialist președinte al țării? PDM a subliniat și pe parcursul campaniei electorale acest aspect, faptul că e vital să nu câștige socialiștii alegerile din Chișinău.

T: PDM pe cine a susținut în aceste alegeri?

Vlad Plahotniuc: PDM nu a avut candidat în aceste alegeri și nu a fost implicat în campania electorală. Credem că am făcut un gest corect că nu am desemnat candidat, l-am făcut într-un moment în care eram acuzați de opoziție că vrem să luăm Primăria Chișinău, că vrem să controlăm totul. Am demonstrat că nu este așa și am mai demonstrat cât de falsă este teza statului capturat. Cum poți să vorbești despre un stat capturat, când alegerile prezidențiale sunt câștigate de opoziția de stânga, iar cele pentru Chișinău de opoziția de dreapta? Rezultatul alegerilor din capitală aduce mai mult echilibru în stat, opoziția de dreapta are acum ocazia să treacă de la vorbe la fapte, să demonstreze de ce e capabilă. Astăzi nu există un singur pol ar puterii în Republica Moldova, fiindcă vedem că ea este deținută în mod fragmentar de principalele forțe politice din țară – de stânga, de centru, de dreapta. Am putea spune că pe unele dimensiuni importante ale guvernării, avem un „stat capturat” de forțele de opoziție, dacă ar fi să folosim retorica unora.

T: De ce PDM nu a ieșit și în turul doi să-l susțină pe Năstase sau măcar să ceară un vot împotriva socialiștilor?

Vlad Plahotniuc: Am făcut-o foarte explicit în primul tur și alegătorii noștri au înțeles foarte bine mesajul, inclusiv valabilitatea lui pentru turul doi. Vă amintesc ce am zis atunci – să votați împotriva socialiștilor și liberalilor, care vreme de atâția ani au condus în mod falimentar Primăria. Apelul nostru din primul tur rămăsese valabil inclusiv pentru turul doi.

Dacă am fi ieșit în al doilea tur să spunem explicit numele candidatului, din nou s-ar fi spus că e măr otrăvit sau alte asemenea abordări. Credem că am procedat corect, prin simpla menținere a mesajului din primul tur, când am spus clar să se dea un vot împotriva socialiștilor.

T: Unii spun că scenariul Dvs. de la început a fost să câștige opoziția, tocmai pentru a-l izola în acest fel pe Năstase, a-l pune în situația ca lumea să vadă că nu poate conduce Primăria, Guvernul să nu-l ajute, dimpotrivă. Ce e adevărat din tot acest scenariu?

Vlad Plahotniuc:: PDM nu a avut obiective în această campanie electorală, deci nu se pune problema de scenarii. Nu ne displace însă deloc faptul că Primăria Chișinău a fost preluată de opoziția de dreapta, cred că e un pas important pentru întărirea democrației și a pluripartidismului în Moldova, dar și un moment al adevărului, unul în care cetățenii pot în sfârșit să vadă de ce sunt capabili competitorii noștri politici și de ce nu sunt capabili. Să stai în tribună și să critici e simplu, dar când cobori în teren și trebuie să muncești pentru rezultate, lucrurile se schimbă radical.

În ceea ce privește Guvernul, el trebuie să ajute Chișinăul indiferent cine este primar, atâta timp cât activitatea instituției este una în interesul oamenilor. Și Guvernul va face asta, va sprijini cu tot ce poate Chișinăul. Nu se va ține cont că primarul este de la un partid de opoziție, Guvernul și Primaria sunt ale cetățenilor și trebuie să conlucreze, indiferent ce culoare politică au conducătorii. La fel ar trebui să lucreze și Consiliul Municipal Chișinău, să termine cu luptele interne și să se apuce să muncească pentru cetățeni.

T: Vă pare rău că nu a câștigat Silvia Radu? E adevărat ce se spune că ar urma să primească o funcție în Guvern?

Vlad Plahotniuc: Eu nu am urmărit atent activitatea ei la Primărie, unii spun că s-a descurcat bine. Însă pentru a conduce Primăria Chișinău ai nevoie și de sprijin politic, ca independent e foarte complicat să reușești, într-o țară extrem de politizată, unde electoratul votează preponderent politic și geopolitic. Ea a luat un scor neașteptat de mare pentru un independent, asta e un semnal că sunt destul de mulți oameni în Chișinău care nu mai vor politică în Primărie. Însă eu nu cred că ea avea șansă să câștige această cursă electorală ca independentă, mai ales pe această prezență la vot foarte redusă.

Cred că ea a greșit că nu a avut înaintea campaniei o discuție cu partidele de dreapta. Ea a preferat să stea la distanță de toate partidele și cred ca scorul obținut era maxim ce putea obține în aceste condiții.

În ceea ce privește speculațiile la care vă referiți, nu au existat nici un fel de discuții să fie cooptată în Guvern, cu atât mai puțin discuții pe linie politică.

T: Credeți că Andrei Năstase va face față funcției de Primar?

Vlad Plahotniuc: Nu-i cunosc capacitățile ca să mă pot expune. Și nici nu cred că e corect să evaluezi un om fără să-l vezi întâi la treabă. Un om politic nu trebuie evaluat după cât de tare strigă sau cât de mult vorbește, dar după cât de priceput este în a conduce o instituție și a rezolva problemele oamenilor, cât de bun manager instituțional este.

T: Este unul din cei mai importanți critici ai Dvs., nu vă încercă anumite sentimente negative că a câștigat aceste alegeri?

Vlad Plahotniuc: El și cu Dodon stăteau nu demult împreună pe scenă și mă criticau într-o singură voce, organizau împreună proteste, care chiar dacă erau un show, erau acțiuni care au presupus o colaborare apropiată între cei doi. Relația lor s-a văzut foarte bine și în primul tur, s-au menajat reciproc. Azi, amândoi conduc institutii, cei doi care spuneau că Plahotniuc a capturat statul. Într-un stat capturat nu ar fi ajuns ei în veci în funcții și nu ar fi avut parte de alegeri libere pe care să le câștige.

Prin urmare, dacă e să am un sentiment negativ, nu e față de ei că au câștigat alegerile, dar față de acea prefăcătorie pe care au promovat-o. E important însă că oamenii le-au dat șansa să arate ce pot. Rămâne să vedem dacă oamenii i-au pedepsit în acest fel dându-le funcții de conduce sau le-au dat în mod real o șansă de afirmare.

Acum îl puteți vedea pe Dodon cum evoluează la Președinție și să-i dați note, o să-l vedeți și pe Năstase curând, iar apoi tragem concluziile, la ce sunt mai buni, la vorbe sau la făcut treabă pentru oameni. Eu sunt de părere că într-o democrație, chiar și asa în tranziție cum e a noastră, un astfel de moment, în care opoziția ajunge într-un fel sau altul să obțină funcții, este unul foarte pozitiv. Acum, eu prefer ca guvernarea actuală, opoziția de stânga și opoziția de dreapta, să se întreacă în a face cât mai multe lucruri bune pentru oameni, nu să stea pe străzi sau pe Facebook și să spună povesti.

Noi așa momente de echilibru politic nu am avut în Moldova și ironia face că aceste momente în care opoziția obține două funcții importante în stat să vină exact în perioada în care unii vorbesc despre țara noastră ca despre un stat capturat. Or, s-a întâmplat exact cum am spus cândva, că timpul le va rezolva pe toate și va lămuri lucrurile mai bine decât o putem face noi uneori.

T: Credeți că rezultatul din Chișinău va influenta și parlamentarele?

Vlad Plahotniuc: Eu sper că le va influența. Electoratul a confirmat din nou că Moldova rămâne o țară pro europeană și sper că în toamnă va fi la fel.

T: Dar cum veți face guvernare pro europeană cu PAS și PPDA care spun că nu vor face alianță cu PDM?

Vlad Plahotniuc: Eu dacă aș fi în opoziție în locul lor, tot așa aș spune până în alegeri. Ar fi sinucidere politică pentru un partid de opoziție să spună că va face alianță cu partidul de la guvernare. Ce opoziție ar mai face PAS și PPDA dacă ar admite măcar o alianță cu PDM înainte să între în alegeri? Și-ar pierde automat o parte din electorat. Deci, ei fac corect politic când spun că nu vor face alianță cu PDM. Ce va fi după alegeri, deja haideți să nu anticipăm, să vedem rezultatele și să discutăm atunci. La acest moment avem partide de opoziție și partide de la guvernare, ele nu trebuie amestecate pentru că riscăm să inducem confuzie în rândul electoratului și asta ar fi în dezavantajul partidelor de dreapta.

Ce vreau doar să remarc acum, e poziția foarte salutabilă a unor reprezentanți ai diplomației occidentale, acreditați în Republica Moldova, care au venit cu un mesaj în care conturează o perspectivă comună pentru partidele democrate și pro-europene, imediat după alegerile parlamentare din toamnă.

T: După alegerile din Chișinău, unii din opozitie au spus că în urma rezultatelor s-a văzut că PSRM e avantajat în cazul mixtului. Vor fi socialiștii principalii beneficiari ai sistemului mixt de vot?

Vlad Plahotniuc: Alegerile generale nu se desfășoară în Chișinău, dar în toată țara. Am avut 10 -12 localități în care am avut alegeri anticipate în ultimele luni, în toate socialiștii au pierdut! Asta arată că, dimpotrivă, alegerile pe circumscripții îi dezavantajează pe socialiști. La fel se va întâmpla și în Chișinău, socialiștii nu vor avea nici pe departe scorul din alegerile recent încheiate. Din nou, ca și în cazul altor speculații, unii se pronunță înainte pe chestiuni care țin mai mult de imaginație, de neînțelegerea unor lucruri, decât de realitate. Pe urmă vine realitatea și ii pune cu picioarele pe pământ.

Eu înțeleg că unora nu le place mixtul pentru că nu au filiale în teritoriu, nu au oameni în țară, au echipă doar în Chișinău. Dar alegerile generale sunt pentru toată țara, ele trebuie să aducă în Parlament oameni din întreaga țară, nu doar oameni din Chișinău. Ce reprezentativitate are un partid care are doar echipă în Chișinău? Are strict o reprezentativitate locală și atât. Dar în Parlament trebuie să fie reprezentate toate raioanele țării, toate categoriile de populație, regiunile etc. Mixtul exact asta face, ajută ca în Parlament să vină oameni reprezentativi din fiecare raion, nu doar cei din Chișinău, puși pe liste de partide. Cetățenii au posibilitatea să-și trimită în Parlament reprezentanți locali, pe care îi cunosc și în care au încredere. Chișinăul nu poate să dețină un monopol asupra politicii moldovenești.

T: Recent ați venit dintr-o vizită în SUA, anterior ați fost la Londra. Care este motivul acestor vizite? Vă întreb pentru că înainte nu prea făceați astfel de vizite. Căutați susținere acolo sau ce anume vă face să mergeti?

Vlad Plahotniuc: A fost o greșeală în trecut că nu am avut o agendă externă mai consistentă și am lăsat să comunice alții despre PDM sau chiar despre mine. De când am devenit președinte al PDM am schimbat această abordare și avem un program extern bine structurat, am început să comunicăm mai activ cu partenerii noștri externi și am constatat cât de important este acest lucru. Ei doresc să cunoască opinia fiecărui partid important, să aibă informații cât mai echilibrate despre ceea ce se întâmplă la noi în țară. Și vă spun că nu de puține ori, după discuțiile avute și argumentele prezentate, s-au schimbat anumite păreri care erau formate strict pe speculații sau informații eronate, furnizate de unii politicieni din Moldova. Deci mi-am propus să merg ori de câte ori e posibil să mă întâlnesc cu partenerii noștri externi, o fac săptămânal și în Chișinău, în întâlniri cu reprezentanți ai corpului diplomatic. Este o schimbare importantă pe care PDM a făcut-o, manifestând o deschidere mai mare spre comunicare, și pe extern, și în interiorul țării, în relația cu cetățenii.