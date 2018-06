Vlad Plahotniuc, despre rotorica falsă a opoziţiei: Cum să vorbești despre un stat capturat, dacă opoziția de stânga conduce Președinția, iar opoziția de dreapta Primăria Chişinău

Rezultatele alegerilor locale din acest an au demonstrat din nou cât de falsă este retorica opoziției privind "statul capturat". Declarația a fost făcută de președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, într-un interviu pentru portalul tribuna.md.

"PDM nu a avut candidat în aceste alegeri și nu a fost implicat în campania electorală. Credem că am făcut un gest corect că nu am desemnat candidat, l-am făcut într-un moment în care eram acuzați de opoziție că vrem să luăm Primăria Chișinău, că vrem să controlăm totul. Am demonstrat că nu este așa și am mai demonstrat cât de falsă este teza statului capturat. Cum poți să vorbești despre un stat capturat, când alegerile prezidențiale sunt câștigate de opoziția de stânga, iar cele pentru Chișinău de opoziția de dreapta? Rezultatul alegerilor din Capitală aduce mai mult echilibru în stat, opoziția de dreapta are acum ocazia să treacă de la vorbe la fapte, să demonstreze de ce e capabilă. Astăzi nu există un singur pol al puterii în Republica Moldova, fiindcă vedem că ea este deținută în mod fragmentar de principalele forțe politice din țară – de stânga, de centru, de dreapta. Am putea spune că pe unele dimensiuni importante ale guvernării, avem un "stat capturat" de forțele de opoziție, dacă ar fi să folosim retorica unora", a menţionat preşedintele PDM.

Liderul democraților a menționat că cei care au strigat în gura mare că alegerile vor fi fraudate, nu au avut bunul simț să aprecieze public modul corect în care a avut loc scrutinul, dar s-au bucurat doar de rezultatul lor.