Vlad Plahotniuc, despre programul Prima Casă: Am solicitat o campanie amplă de informare, iar funcţionarii ar putea să beneficieze de facilităţi

Preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc a solicitat Guvernului să elaboreze o campanie amplă de informare privind Proiectul "Prima Casă". Totodată, liderul democraţilor a menţionat că prin intermediul acestui program, funcţionarii ar putea să beneficieze de facilităţi.

"Proiectul "Prima Casă" este o inițiativă mult așteptată de cetăţeni, acest proiect este în fază finală de elaborare și de luna viitoare va deveni funcțională. Există elemente care trebuie reglate din mers, astfel, încât oamenii să aibă acces la cât mai multe informații în legătură cu acest program. Am solicitat astăzi Guvernului să elaboreze o campanie amplă de informare, privind acest program, în care să furnizeze detalii cât mai exacte în legătură cu modul în care va funcționa acest proiect Prima Casă, cine sunt posibilii beneficiari ai lui, cum poate fi accesat acest program, care sunt avantajele și alte detalii, pe care cetățenii au nevoie să le cunoască, pentru a lua decizii privind achiziționarea unei locuințe în baza acestui program", a declarat liderul PDM.

Totodată, Vlad Plahotniuc a propus Guvernului să aibă o comunicare activă cu băncile comerciale, astfel, încât programul să fie operațional începând cu luna martie.

"Am cerut colegilor din Departamentul Economic al PDM și specialiștilor noștri din Guvern să facă o analiză a modului în care, prin intermediul acestui program, am putea veni cu anumite facilități suplimentare pentru funcționarii publici. Ne dorim să găsim soluții cât mai eficiente de a-i motiva să lucreze în continuare în sistemul de stat, dar și să atragem cât mai mulți tineri în acest sector. Mă refer la achitarea de către stat a unei părți importante din prețul imobilului achiziționat. Urmează ca mărimea acestei parți, care va fi achitata de stat, s-o comunicăm după ce vor fi făcute toate evaluările", a conchis liderul PDM.

Programul Prima Casă a fost aprobat în Parlament la sfârșitul anului trecut. Pot aplica cetățeni cu vârsta de până la 45 de ani, angajați oficial și care nu deţin alte imobile, precum și credite ipotecare. Salariul trebuie să fie cel puțin dublu faţă de rata lunară. Se propune ca rata dobânzii să fie de 9 la sută.