Vlad Plahotniuc: Candidatura PDM la funcţia de ministru al Justiţiei este Victoria Iftodi

Candidatura PDM la funcţia de ministru al Justiţiei este Victoria Iftodi. Anunţul a fost făcut de preşedintele democraţilor, Vlad Plahotniuc, după şedinţa săptămânală a partidului.

"În ședința Biroului Permanent al Partidului am discutat și candidaturile la funcția de Ministru al Justiției. Candidatura PDM este doamna Victoria Iftodi, actual judecător la Curtea Constituţională", a menţionat Vlad Plahotniuc.

Totodată, liderul PDM a declarat că regretă plecarea lui Alexandru Tănase din funcția de ministru al Justiției, în urma unei campanii de intimidare pornite împotriva sa.

"Am luat act de această demisie, regretăm plecarea dumnealui din funcție, dar îi respectăm decizia și-i mulțumim public pentru că acceptase să facă parte din Guvern. Am văzut că acest subiect a provocat tot felul de speculații, totodată înțelegem că este un an electoral și unii, în lipsă de teme, se agață de orice pentru a se face remarcați. Mai devreme sau mai târziu lucrurile se vor lămuri", a precizat Vlad Plahotniuc.

Victoria Iftodi are 49 de ani şi a mai ocupat fotoliile de viceministru şi ministru al Justiţiei în perioada 2003 - 2006, în Guvernul Tarlev. Din mai 2017, este judecător la Curtea Constituţională.

Anterior, a fost ambasador al Moldovei în Franţa şi Algeria şi delegat permanent al ţării noastre la UNESCO. Iftodi are o vastă experienţă în elaborarea, promovarea şi implementarea actelor legislative privind reforma în domeniul justiţiei și drepturilor omului. Victoria Iftodi s-a născut în satul Lalova. raionul Rezina.