Vlad Plahotniuc, Andrian Candu şi Pavel Filip au votat pentru stabilitatea politică şi continuarea reformelor menite să aducă bunăstare cetăţenilor

Oficialii de rang înalt şi liderul partidului de guvernare au mers dis-de-dimineaţă la secţiile de votare pentru a-şi exercita dreptul la vot.

Premierul Pavel Filip, preşedintele Parlamentului, dar şi liderul democraţilor Vlad Plahotniuc au declarat că au votat pentru stabilitatea politică şi continuarea reformelor menite să aducă bunăstare cetăţenilor.

Cel mai matinal a fost liderul democraţilor, Vlad Plahotniuc, care a mers la urne însoţit de fiul său mai mare, Timofei. El şi-a exprimat dreptul la vot la secția cu numărul 10, din sectorul Centru al municipiului Chișinău. Plahotniuc a făcut apel către toţi cetăţenii să voteze pentru continuarea dezvoltării țării, pentru ordinea și disciplina aduse în instituțiile din țară, prin politicile economice promovate, fapte ce au permis acumularea în bugetul Moldovei cu 15 miliarde de lei mai mult decât au făcut-o guvernările precedente.



"Partidul Democrat, cu acești bani, a reușit să majoreze salariile și pensiile, să construiască drumuri bune în toată țara, să lanseze proiectul “Prima Casă” pentru tineri, să majoreze indemnizațiile și ajutoarele, să majoreze indemnizația la nașterea copilului până la 10 mii de lei, să ofere familiilor pentru fiecare copil câte 200 de lei lunar până la 18 ani, să ofere medicamente gratis, să ofere pensionarilor 600 de lei de Crăciun și va oferi și de Paști și multe, multe altele", a menţionat Vlad Plahotniuc.



De asemenea, preşedintele PDM îndeamnă oamenii să-şi dea votul pentru stabilitatea politică.



"Am votat pentru ca Moldova să nu mai nimerească din nou pe mâinile partidelor de opoziție incompetente, care vor să vină la guvernare să stopeze indemnizațiile și ajutoarele, să micșoreze salariile și pensiile, să închidă școlile, cum au mai făcut-o, și să arunce țara în haos și sărăcie. Vă îndemn pe toţi, votaţi trei trandafiri, unicul partid care poate aduce stabilitatea politică în ţară şi dezvoltarea economică", a declarat preşedintele PDM.



Iar premierul Pavel Filip şi soţia sa şi-au exercitat dreptul constituţional la o secţie de votare din sectorul Buiucani al Capitalei.



"Eu am votat pentru echipa noastră, pentru echipa Partidului Democrat, care a demonstrat prin fapte că poate guverna şi că într-un timp absolut scurt şi pornind de la o criză am obţinut realizări frumoase. Eu cred în viitorul Republicii Moldova, nu-mi este frică de viitorul Republicii Moldova pentru că avem un popor înţelept, care poate face diferenţa dintre vorbe şi fapte", a precizat premierul Filip.



Pavel Filip s-a referit și la noul sistem de vot, şi anume cel mixt: "Procedura a fost una foarte simplă şi din câte aţi observat nu a luat mai mult timp, precum vorbea foarte multă lume, decât la alegerile precedente."



Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a menţionat că a votat pentru ca toate faptele şi proiectele bune, cum ar fi "Prima Casă", "Drumuri bune" să continue.



"Am votat cu echipa cea mai bună pe care o consider ca partid, echipa partidului democrat. Şi bineînţeles am votat pentru candidatul democrat aici, pentru circumscripţia domnului Stratulat. Vreau să fac şi un îndemn pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova să vină să voteze fiindcă viitorul ţării este în votul de astăzi. - La câte mandate speraţi? La cât mai multe în aşa fel în cât să existe o majoritate parlamentară şi să avem în cel mai scurt timp posibil să avem Guvern pentru a asigura şi stabilitate şi dezvoltare în ţară", a conchis Andrian Candu.