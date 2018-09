Vlad Plahotniuc: Am finalizat o nouă evaluare a activității Guvernului și vor urma remanieri, pentru eficientizare

Președinte Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a comunicat despre evaluarea unei noi activităţi a Guvernului. Aceasta fiind o evaluare făcută împreuna cu experţii, dar totodată şi cu cetăţenii Republicii Moldova.

"Vreau să vă anunț că am finalizat o nouă evaluare a activității Guvernului, o evaluare pe care am făcut-o împreună cu cetățenii, în multiplele întâlniri, avute în teritoriu.



Guvernul actual a făcut foarte multe lucruri bune pentru perioada, în care activează. În majoritatea domeniilor noi am mișcat lucrurile puternic din loc, fapt pentru care suntem recunoscători colegilor din Guvern.



Dar mai sunt domenii, în care, deși s-au produs multe reforme bune, așteptările noastre și ale oamenilor sunt mai mari, și dacă ne-am angajat să dezvoltam aceste domenii mai departe, atunci trebuie să aducem oameni, care pot să facă acest lucru. Am discutat în acest context cu domnul Prim-Ministru, și dumnealui, pentru a spori performanța echipei, pe care o conduce, în special în domeniile respective, propune să opereze schimbări în componența Guvernului.

Ca urmare, în urmatoarele zile, vom face o analiză mai detaliată și marți, în ședința săptămânală, vom discuta remanierile necesare în cadrul Guvernului, astfel, încât tot ceea ce ne propunem să facem pentru oameni si pentru Moldova să poată fi îndeplinit în mod real. Acestea sunt principalele teme discutate astazi în cadrul sedintei Consiliului Politic Național al Partidului Democrat", a comunicat președinte Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.