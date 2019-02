Vlad Plahotniuc a vizitat locuitorii din Grozeşti, satul său de baştină: Lucrurile pozitive trebuie să continue și după alegerile parlamentare

Ordinea, disciplina și gestionarea eficientă a instituţiilor statului au adus, în ultimii trei ani, venituri suplimentare la buget şi, implicit, realizarea mai multor proiecte menite să asigure bunăstare cetățenilor. Despre asta le-a vorbit președintele PDM, Vlad Plahotniuc, care candidează în circumscripţia numărul 17 din Nisporeni, locuitorilor din Grozeşti, satul său de baştină.

Liderul democraţilor a precizat că mereu e loc de mai bine, motiv pentru care lucrurile pozitive trebuie să continue și după alegerile parlamentare.



"Sunt foarte bucuros să vă văd, că revin în sat. Eu am spus tot timpul în lumea mare că toţi mă întreabă de unde ai atâta energie? Îmi dau bătaie de dimineaţă până în seară, dorm vreo două, trei, patru ore. Eu spun că aşa sunt oameni de la Grozeşti. Am fost educat strict, şi bunicul mi-a educat, şi tata. De atunci m-am pornit şi nu mă pot opri", a menţionat Vlad Plahotniuc, candidat în circumscripţia nr. 17, Nisporeni.



Vlad Plahotniuc le-a povestit consătenilor săi despre cum a fost posibil ca în termen scurt să implementeze mai multe proiecte, precum "Drumuri bune pentru Moldova", "Caravana vederii", "Un doctor pentru tine”, dar și să majoreze pensiile și salariile.



"În primii doi ani noi am adunat cu 30 de procente mai mult în buget, prin ordine şi disciplină. Pur şi simplu nu am mai dat voie să fure. Partidul Democrat deja a ajuns la fiecare cetăţean, prin proiectele pe care le-am făcut", a explicat Vlad Plahotniuc.



Satul de baștină al lui Vlad Plahotniuc a devenit în 2016 parte a unui un proiect național de dezvoltare locală, denumit "Satul Viitorului", lansat de Fundația sa "Edelweiss". Pe modelul Grozeştiului, liderul PDM vrea să modernizeze toate localitățile din țară.



"Comparaţi satul cu ceea ce a fost cu patru ani în urmă şi ceea ce este acum, el întotdeauna s-a ţinut de cuvânt", a spus un localnic din Grozeşti.



"Pentru a menţine trebuie să ai un partener puternic. Să ştiţi că acest partener puternic noi l-am găsit. Aplauze pentru el. Este domnul Vlad Plahotniuc, a afirmat Liliana Mocanu, directorul liceului "Prometeu" din satul Grozești.



Schimbările în bine le asigură un trai decent băștinașilor și îi convinge pe cei plecați să revină acasă. Printre ei este şi o fostă colegă de clasă de-a lui Vlad Plahotniuc. După 25 de ani munciți în Rusia, femeia vrea să participe la modernizarea satului natal.



"Aici am crescut, aici multe am văzut şi de cât mă întorc, mă uit că de la an la an este tot mai frumos. Am hotărât să fac ceva bun pentru satul Grozeşti, -Hai că facem împreună. Tu - cu ideea, eu cu făcutul", a menţionat o locuitoarea satului Grozeşti.



"Am fost plecat din sat, am locuit în oraşul Râşcani. Astăzi mă mândresc că avem drum, chiar am drum pavat până la poartă, am apa la robinet, gazul este până la poartă. Vă aducem sincere mulţumiri", a afirmat un bărbat.



Unii localnici au venit cu propuneri de proiecte pentru sat, iar alții le-au transmis în scris.



"Mulţumesc pentru tot ce aţi făcut pentru toţi copiii noştri, dar întrebare este că drumurile la noi în sat sunt într-o stare proastă...", a spus o localnică.

"Începem să le facem toate în primăvară", a răspuns Vlad Plahotniuc.



"În aceşti ani s-a demonstrat deja o multitudine de realizări. Fapte, nu vorbe. Asta demonstrează încă o dată că putem, cu susţinerea Dumneavoastră vom merge numaidecât înainte", a punctat Silvia Crîşmaru, primarul satului Grozeşti.



Vlad Plahotniuc a avut şi ocazia să depene amintiri cu pământenii.



După întâlnire, sătenii au făcut poze cu liderul PDM şi au continuat discuţiile într-un cadru informal.



Vlad Plahotniuc s-a mai întâlnit cu angajaţii Centrului medicilor de familie din Nisporeni. Ulterior, a ajuns şi în satul Bălăureşti. Şeful democraţilor a ascultat doleanţele oamenilor şi i-a asigurat că inițiativele bune ale Partidului Democrat vor continua şi după alegeri.



"Noi mai întâi am făcut şi am venit astăzi să vă spunem: "Uitaţi-vă, ce am făcut noi. E mare diferenţă. Haideţi să facem şi mai mare. Votaţi Partidul Democrat atunci", a declarat Vlad Plahotniuc.